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    Источник: де Бур возглавит «Кристал Пэлас»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что экс-главный тренер «Интера» Франк де Бур может подписать контракт с «Саутгемптоном». По информации работника BBC Дэвида Орнстейна, 47-летний голландец будет работать в «Кристал Пэлас».

    «Де Бур возглавит «Кристал Пэлас». Официальное предложение сделано, переговоры близки к завершению. Ожидается, что клуб даст шанс текущему состав, но будут и трансферы», – написал журналист в твиттере.

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Голландии Де Бур начал тренерскую карьеру в 2010-м году, возглавив «Аякс». Специалист покинул амстердамский клуб в июне 2016 года, а спустя два месяца принял «Интер».

    Источник: «ВКонтакте»

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    22.06.2017 18:15
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