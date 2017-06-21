Мутко: «За счет самоотдачи и желания придавили португальцев»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча сборных России и Португалии. Напомним, единственный мяч в этой встрече забил Криштиану Роналду. Его же признали и лучшим игроком матча.

«Во втором тайме команда преобразилась. В первом – была немного задавлена. Не мое дело давать оценки тактическим схемам и тому, что там было. Гол, конечно, забил лучший игрок мира.

Конечно, Португалия – чемпион Европы, и класс у них выше. Но когда наша команда играет на такой самоотдаче и желании… Просто придавили португальцев, но что сделаешь», – сказал Мутко.

В другой встрече игрового дня Мексика одолела Новую Зеландию.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?