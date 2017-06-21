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    Мутко: «За счет самоотдачи и желания придавили португальцев»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча сборных России и Португалии. Напомним, единственный мяч в этой встрече забил Криштиану Роналду. Его же признали и лучшим игроком матча.

    «Во втором тайме команда преобразилась. В первом – была немного задавлена. Не мое дело давать оценки тактическим схемам и тому, что там было. Гол, конечно, забил лучший игрок мира.

    Конечно, Португалия – чемпион Европы, и класс у них выше. Но когда наша команда играет на такой самоотдаче и желании… Просто придавили португальцев, но что сделаешь», – сказал Мутко.

    В другой встрече игрового дня Мексика одолела Новую Зеландию.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 23:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +11

      wpypyl 22 июня 2017, 18:26

      новости из параллельной вселенной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 22 июня 2017, 14:46

      этому ублюдку хоть ссы в глаза

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 22 июня 2017, 12:29

      ,бл..ни одного момента не создали..вот это придавили..

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:05

      А кроме как придавить по воротам не пробовали бить?

      1
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      Рейтинг: +151

      Niepel 22 июня 2017, 08:42

      Мутко опять доказывает, что король не голый! Плут он! Первый тайм, как Бобики бегали за мячом. Да, и во втором три атаки провели и "сдулись". Как Салам хотел выиграть с 8-ю защитниками не понятно! Выпускал бы всех молодых - чего терять-то?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 июня 2017, 08:14

      Первый раз я увидел португальского вратаря с мячом в конце первого тайма. Оказалось в последний раз :))) Круто придавили :)))))

      2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 22 июня 2017, 06:14

      . Один-единственный факт – красноречивее длиннющего словесного паноса: португалия могла себе позволить обойтись без вратаря, ибо никакусенький наш удар так и не добрался до цели

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июня 2017, 05:07

      Где он такую чудо травку берет? Придавили они... Моментов ноль, так чуть мячик дали попасовать...

      3
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 01:25

      Хоботок придавили, неполное действие как говорится) А про Игорька надоело уже писать, ошибка в выборе позиции человека в черной бдсм маске. Задолбали диванные эксперты. Малый в противоход на реакции вытаскивает - все им плохо. Буффон родился бы в России - также бы хаили...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июня 2017, 01:00

      Но никто и не заметил кроме мутка что придавили...

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