Канчельскис: «Аршавину не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам в Англии»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что Андрей Аршавин не смог себя проявить в лондонском «Арсенале» из-за большого самомнения игрока. Бывший лидер «Зенита» последние годы выступает за «Кайрат».

«У Аршавина такой шанс был. Он, вроде, неплохо начал. Но его же в России разбаловали, особенно в сборной. Он чуть ли не состав определял, был регулировщиком – показывал кому куда бежать, кому садиться. Такова наша реальность...

В Англии его быстро поставили на место. Ему не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам. Не сумел смириться с мыслью, что в «Арсенале» надо все доказывать заново. В итоге все затихал, затихал как игрок. И сейчас он уже в Казахстане», – заявил Канчельскис.

Аршавин покинул «Арсенал» в 2013 году, сыграв в общей сложности за команду 105 матчей, в которых забил 23 гола.