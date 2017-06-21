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  • Канчельскис: «Аршавину не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам в Англии»

Канчельскис: «Аршавину не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам в Англии»

21 июня 2017, 17:52
8

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что Андрей Аршавин не смог себя проявить в лондонском «Арсенале» из-за большого самомнения игрока. Бывший лидер «Зенита» последние годы выступает за «Кайрат».

«У Аршавина такой шанс был. Он, вроде, неплохо начал. Но его же в России разбаловали, особенно в сборной. Он чуть ли не состав определял, был регулировщиком – показывал кому куда бежать, кому садиться. Такова наша реальность...

В Англии его быстро поставили на место. Ему не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам. Не сумел смириться с мыслью, что в «Арсенале» надо все доказывать заново. В итоге все затихал, затихал как игрок. И сейчас он уже в Казахстане», – заявил Канчельскис.

Аршавин покинул «Арсенал» в 2013 году, сыграв в общей сложности за команду 105 матчей, в которых забил 23 гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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dok66
1498056997
Амбиции - это хорошо ! Но завышенное самомнение еще никому не помогло ! Канчельскис прав ! Единственный наш футболист , которого до сих пор помнят в АПЛ !
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серега кашин
1498057716
все сказано по делу
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Бриг
1498060935
Канчельскис и сам недолго играл в Англии - нашли получше. Просто, когда он приехал МЮ собирали заново с нуля.
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Garrincha58
1498079220
этот канчюлькин уже достал Шаву ему наверное завидно сколько тот получал бабла и сейчас все еще на коне а этот канчулькин в ...опе
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Ivan7107
1498126037
Нормально он там играл, ярко , достал уже качелькис комментариями своими тупыми
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