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    Канчельскис: «Аршавину не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам в Англии»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что Андрей Аршавин не смог себя проявить в лондонском «Арсенале» из-за большого самомнения игрока. Бывший лидер «Зенита» последние годы выступает за «Кайрат».

    «У Аршавина такой шанс был. Он, вроде, неплохо начал. Но его же в России разбаловали, особенно в сборной. Он чуть ли не состав определял, был регулировщиком – показывал кому куда бежать, кому садиться. Такова наша реальность...

    В Англии его быстро поставили на место. Ему не удалось согласиться с тем, что такой крутой футболист должен подчиняться новым правилам. Не сумел смириться с мыслью, что в «Арсенале» надо все доказывать заново. В итоге все затихал, затихал как игрок. И сейчас он уже в Казахстане», – заявил Канчельскис.

    Аршавин покинул «Арсенал» в 2013 году, сыграв в общей сложности за команду 105 матчей, в которых забил 23 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 17:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 22 июня 2017, 13:07

      Нормально он там играл, ярко , достал уже качелькис комментариями своими тупыми

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2017, 00:07

      этот канчюлькин уже достал Шаву ему наверное завидно сколько тот получал бабла и сейчас все еще на коне а этот канчулькин в ...опе

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 июня 2017, 19:02

      Канчельскис и сам недолго играл в Англии - нашли получше. Просто, когда он приехал МЮ собирали заново с нуля.

      1
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      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Бриг 21 июня 2017, 20:00

      6 сезонов недолго? Что тогда долго вообще? :)

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 июня 2017, 18:08

      все сказано по делу

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 17:56

      Амбиции - это хорошо ! Но завышенное самомнение еще никому не помогло ! Канчельскис прав ! Единственный наш футболист , которого до сих пор помнят в АПЛ !

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > dok66 21 июня 2017, 20:11

      никто его не помнит.
      помнят только,что его Бэкхем выжил..

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > shinnik 22 июня 2017, 16:51

      Не, бро, помнят... 20 лет прошло так то и никто не выживал его, понял что сдавать начал, дал дорогу молодым.

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