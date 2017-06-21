Михайлович порекомендовал Доннарумме остаться в «Милане»

Бывший главный тренер «Милана» Синиша Михайлович, который сейчас возглавляет «Торино», порекомендовал голкиперу «россонери» Джанлуиджи Доннарумме поменять решение и продлить контракт со своим нынешним клубом.

«Доннарумма является отличным вратарем. Но ему всего 18 лет, поэтому я беспокоюсь за него. Ему нужно время, чтобы закончить свое развитие как игрока. Могу сказать, что если бы я был на его месте, то остался бы в клубе, где все тебя любят, где терпеливы к тебе и дают возможности роста.

При этом я понимаю и Райолу, который выполняет свою работу очень хорошо и зарабатывает деньги для своих клиентов. Мне просто кажется, что Доннарумма еще так молод, у него 20 лет карьеры впереди, и нет нужды торопиться», – считает Михайлович.

Напомним, что именно Михайлович во время своей работы в «Милане» в сезоне-2015/16 стал включать Доннарумму в игры за главную команду.