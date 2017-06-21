Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михайлович порекомендовал Доннарумме остаться в «Милане»

    Бывший главный тренер «Милана» Синиша Михайлович, который сейчас возглавляет «Торино», порекомендовал голкиперу «россонери» Джанлуиджи Доннарумме поменять решение и продлить контракт со своим нынешним клубом.

    «Доннарумма является отличным вратарем. Но ему всего 18 лет, поэтому я беспокоюсь за него. Ему нужно время, чтобы закончить свое развитие как игрока. Могу сказать, что если бы я был на его месте, то остался бы в клубе, где все тебя любят, где терпеливы к тебе и дают возможности роста.

    При этом я понимаю и Райолу, который выполняет свою работу очень хорошо и зарабатывает деньги для своих клиентов. Мне просто кажется, что Доннарумма еще так молод, у него 20 лет карьеры впереди, и нет нужды торопиться», – считает Михайлович.

    Напомним, что именно Михайлович во время своей работы в «Милане» в сезоне-2015/16 стал включать Доннарумму в игры за главную команду.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2017 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 июня 2017, 10:46

      Все правильно сказал, а Райоле все равно что будет с игроком в том или ином клубе, ему главное срубить свой процент от перехода и все.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11