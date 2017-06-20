Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алвес подпишет с «Манчестер Сити» двухлетний контракт

    «Манчестер Сити» договорился о контракте с правым защитником «Ювентуса» Даниэлем Алвесом. Сообщается, что срок соглашения составит два года.

    В настоящее время 34-летний игрок вместе со своим агентом работают над расторжением договора с «бьянконери», срок которого рассчитан до июня 2018 года. «Старая синьора» намерена выручить от продажи бразильца 5 миллионов фунтов стерлингов, однако теперь есть вероятность, что футболист покинет Турин как свободный агент.

    В минувшем сезоне Алвес провел 33 встречи, отметившись шестью голами и семью результативными передачами.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 20 июня 2017, 21:59

      Барселона конечно некрасиво с ним поступила, возраст типо) А парень то еще в каком порядке - от бровки до бровки весь матч гоняет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > ФК_Полоцк 21 июня 2017, 09:29

      это точно, они с Эвра нормально так фланги рвут))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11