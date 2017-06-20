Алвес подпишет с «Манчестер Сити» двухлетний контракт

«Манчестер Сити» договорился о контракте с правым защитником «Ювентуса» Даниэлем Алвесом. Сообщается, что срок соглашения составит два года.

В настоящее время 34-летний игрок вместе со своим агентом работают над расторжением договора с «бьянконери», срок которого рассчитан до июня 2018 года. «Старая синьора» намерена выручить от продажи бразильца 5 миллионов фунтов стерлингов, однако теперь есть вероятность, что футболист покинет Турин как свободный агент.

В минувшем сезоне Алвес провел 33 встречи, отметившись шестью голами и семью результативными передачами.