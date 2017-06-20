Арустамян сообщил о возможном возвращении Бурлака в «Локомотив»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Напомним, 27-летний игрок начинал свою карьеру в стане железнодорожников и выступал за них с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в Казань.

«По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в «Локомотив». Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры», – сказал Арустамян.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Бурлак выходил на поле в 22-х матчах.