Сарсания: «Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о скором переходе в команду полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза. Ранее сообщалось, что питерский клуб решил подписать 25-летнего игрока.

«Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим», — заявил Сарсания.

Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.