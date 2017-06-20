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    Сарсания: «Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о скором переходе в команду полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза. Ранее сообщалось, что питерский клуб решил подписать 25-летнего игрока.

    «Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим», — заявил Сарсания.

    Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФАН

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    20.06.2017 16:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:58

      Ты смотри, а на следующей странице уже вопрос решенный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 20 июня 2017, 20:32

      грузинская звизделка не ответила за базар, выходи лицо бить будем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 июня 2017, 20:15

      Почаще слышали-бы, тренеров-бы не меняли.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 июня 2017, 19:52

      Похоже Сарсания фигура временная раз его в курс не ставят.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 июня 2017, 19:46

      Дима !!! Оставайся в Ростове!!! Еще неизвестно,как все сложится в чужом клубе, а здесь ты свой !!!

      1
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 20 июня 2017, 17:32

      В Рубине наверное окажется, вслед за Бердыевым.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 июня 2017, 17:19

      Это бред!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2017, 16:31

      зачем он Зениту? второй Кокорин не усилит команду

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Garrincha58 20 июня 2017, 23:46

      Он единственный из тех кого взяли из Ростова, кто может реально усилить Зенит.

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