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Сарсания: «Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу»

20 июня 2017, 16:01
9

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о скором переходе в команду полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза. Ранее сообщалось, что питерский клуб решил подписать 25-летнего игрока.

«Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим», — заявил Сарсания.

Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий Сарсания Константин
Комментарии (9)
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Garrincha58
1497965519
зачем он Зениту? второй Кокорин не усилит команду
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Алексей Гозиас
1497968382
Это бред!!!
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anatolik25
1497969137
В Рубине наверное окажется, вслед за Бердыевым.
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zico2205
1497977171
Дима !!! Оставайся в Ростове!!! Еще неизвестно,как все сложится в чужом клубе, а здесь ты свой !!!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1497977529
Похоже Сарсания фигура временная раз его в курс не ставят.
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Ще Гевара
1497978906
Почаще слышали-бы, тренеров-бы не меняли.
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ЗЖМ
1497979935
грузинская звизделка не ответила за базар, выходи лицо бить будем.
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Дядя Серёжа
1498028305
Ты смотри, а на следующей странице уже вопрос решенный.
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