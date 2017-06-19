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    «Зенит» готов платить Фасио 3,5 миллиона в год

    «Зенит» продолжает работу по трансферу защитника «Ромы» Федерико Фасио. Помимо российского клуба на 30-летнего игрока претендует «Интер», информирует FC Inter News.

    «Нерадзурри» готовы заплатить за аргентинца 8 миллионов евро, сам же он хочет получить от миланцев контракт на четыре года и зарплату в размере 3 миллионов. В свою очередь петербуржцы согласны удовлетворить требования футболиста по срокам соглашения и готовы платить ему даже на 500 тысяч больше – 3,5 миллиона евро.

    Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые могут потратить на этот трансфер 10-12 миллионов.

    В прошедшем сезоне Фасио провел 48 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 июня 2017, 20:48

      По статистике был один из лучших защитников в прошлом сезоне, но ему уже 30 лет, рискованно приглашать на такие условия.

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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 19 июня 2017, 20:22

      Для тех, кто курит, пьет, колется, нюхает, дурачки и прочее......не читайте всякую фигню и будет вам счастье!

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 19:13

      узнаю Зенит, а то - Манолас :)

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 19 июня 2017, 19:12

      Зенит пол Ромы собирается скупить)))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 июня 2017, 19:11

      Святая мать Тереза,кого только не сватают,а в итоге никого не купят!)))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 19:03

      Зенит нацеливается на возрастных, как будто впереди один сезон, он главный и последний... А там трава не расти....

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