«Зенит» готов платить Фасио 3,5 миллиона в год

«Зенит» продолжает работу по трансферу защитника «Ромы» Федерико Фасио. Помимо российского клуба на 30-летнего игрока претендует «Интер», информирует FC Inter News.

«Нерадзурри» готовы заплатить за аргентинца 8 миллионов евро, сам же он хочет получить от миланцев контракт на четыре года и зарплату в размере 3 миллионов. В свою очередь петербуржцы согласны удовлетворить требования футболиста по срокам соглашения и готовы платить ему даже на 500 тысяч больше – 3,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые могут потратить на этот трансфер 10-12 миллионов.

В прошедшем сезоне Фасио провел 48 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.