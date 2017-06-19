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    Самодин перешел в «Крылья Советов»

    Нападающий «Енисея» Сергей Самодин продолжит карьеру в следующем сезоне в составе «Крыльев Советов». 32-летний форвард подписал контракт с самарским клубом на два года. В новой команде он будет выступать под номером 22.

    «Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу «Крыльев» и сам отлично адаптирован в ФНЛ.

    Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб», – заявил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

    Напомним, что в прошедшем сезоне Самодин выступал за «Томь» и «Енисей», в составе последней команды он забил 10 голов в 12 играх.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.06.2017 11:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +142

      SERG63 20 июня 2017, 11:33

      Удачи в Крыльях.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:25

      Тихонов собирает своих . Нормально .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 19 июня 2017, 14:29

      Для игры в Фнл сгодится.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 июня 2017, 13:50

      Вот вам и минус авторитетного тренера, уходит он - уходит часть ведущих игроков!

      1
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 19 июня 2017, 12:57

      Енисей растаскивают, Тренер ушел команда не чья!!

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