Самодин перешел в «Крылья Советов»

Нападающий «Енисея» Сергей Самодин продолжит карьеру в следующем сезоне в составе «Крыльев Советов». 32-летний форвард подписал контракт с самарским клубом на два года. В новой команде он будет выступать под номером 22.

«Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу «Крыльев» и сам отлично адаптирован в ФНЛ.

Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб», – заявил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

Напомним, что в прошедшем сезоне Самодин выступал за «Томь» и «Енисей», в составе последней команды он забил 10 голов в 12 играх.