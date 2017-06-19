Наказание для Доннаруммы и 140 миллионов за Роналду – в главных событиях прошедших суток

Кубок конфедераций. Мексика вырвала ничью у Португалии, а Камерун проиграл Чили.
Президент «Милана» пообещал на год оставить Доннарумму на трибунах.
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Миодраг Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала».
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Источник: Бомбардир.ру