Наказание для Доннаруммы и 140 миллионов за Роналду – в главных событиях прошедших суток

Кубок конфедераций. Мексика вырвала ничью у Португалии, а Камерун проиграл Чили.

Президент «Милана» пообещал на год оставить Доннарумму на трибунах.

«ПСЖ» предлагает 140 миллионов за Роналду.

Миодраг Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала».

Продолжительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут игрового времени.

«Спартак» ведет переговоры о возвращении Эменике.

Санчес требует от «Баварии» зарплату в 420 тысяч фунтов в неделю.

Верратти поставил ультиматум «ПСЖ».