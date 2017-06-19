Наказание для Доннаруммы и 140 миллионов за Роналду – в главных событиях прошедших суток

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 09:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      Dino005 19 июня 2017, 09:59

      Да уж. Много событий для мирового футбола

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