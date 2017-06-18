Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала»

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал». Об условиях контракта не сообщается.

На своем посту 48-летний специалист сменил Сергея Кирьякова, который покинул «канониров» по итогам завершившегося сезона.

В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой». Последним местом работы тренера была «Црвена Звезда».