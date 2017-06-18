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    Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала»

    Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал». Об условиях контракта не сообщается.

    На своем посту 48-летний специалист сменил Сергея Кирьякова, который покинул «канониров» по итогам завершившегося сезона.

    В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой». Последним местом работы тренера была «Црвена Звезда».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    18.06.2017 15:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 19 июня 2017, 00:07

      Ну наконец-то дождались, сериал закончился и тренер нормальный!!! Добро пожаловать в АРСЕНАЛ МИРОДРАГ!! Надеемся ,что не будем бороться за выживание

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 18 июня 2017, 22:16

      Божович - нормальный тренер...

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 18 июня 2017, 18:12

      Непотопляемый! Похоже не борзеет,поэтому всегда востребован

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июня 2017, 17:25

      Рад возвращению Божовича РПЛ. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 16:49

      Он еще жив курилка? Я думал, что уже сгинул где то в недрах чемпов восточной европы..., ан нет..., потянуло опять на заработки в Россию

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 16:48

      тянет его к нам

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 18 июня 2017, 16:10

      Какой СПАРТАК? Он даром СПАРТАКУ не нужен!! Где Божович был, все команды развалил !!! Тула в ФНЛ с ним уйдет!!!! Или уберут его после первого круга, когда опомнятся!!!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > МАКАРШВЕД 18 июня 2017, 16:48

      он ипал твой спартачок помоему тренируя ростов еще

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2017, 16:06

      С возвращением, Миодраг! Хотя ничего плохого о Кирьякове не скажу. Работал с тем материалом, что имел. И достаточно успешно. Пусть немного и повезло.

      Не всё и не везде у Божовича получалось. Но очень хорошо помню, как он дважды подряд обыграл со своей "Москвой" мой любимый ЦСКА, что был тогда в блеске и славе. За счёт тотального прессинга по всему полю, что было необычно и непривычно для армейцев.

      Удачи! Тула - хороший город, достойный иметь клуб в РФПЛ!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 июня 2017, 15:59

      Я думаю Кирьяков дал бы тот же результат за меньшие деньги...

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 июня 2017, 15:56

      Выбрасывают деньги на ветер....

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