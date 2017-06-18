Божович – новый главный тренер тульского «Арсенала»

Ну наконец-то дождались, сериал закончился и тренер нормальный!!! Добро пожаловать в АРСЕНАЛ МИРОДРАГ!! Надеемся ,что не будем бороться за выживание
Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал». Об условиях контракта не сообщается.
На своем посту 48-летний специалист сменил Сергея Кирьякова, который покинул «канониров» по итогам завершившегося сезона.
В России черногорец известен по работе с «Ростовом», «Динамо», «Амкаром» и «Москвой». Последним местом работы тренера была «Црвена Звезда».
МИОДРАГ БОЖОВИЧ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПФК «АРСЕНАЛ»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 июня 2017 г.
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