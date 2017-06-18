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    Футбольные матчи по времени могут приравнять к хоккейным

    Продолжительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут. Об этом сообщается на официальном сайте организации IFAB. Она занимается регулированием правил футбола.

    Утверждается, что 60 минут – чистое игровое время. Во время пауз оно будет останавливаться. Напомним, в хоккейных матчах проводятся три периода по 20 минут с подобными остановками.

    Еще IFAB предлагает назначать пенальти, когда вратарь берет мяч в руки от своего партнера. Если же футболист выбил мяч рукой из ворот, предлагается засчитывать гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 12:47
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +223

      АХ 19 июня 2017, 12:26

      Зрелищность этой игры в её непрерывности, когда происходящее на поле не контролируется извне.
      Регби и американский футбол по сути одно, но отличаются колоссально в силу введения чистого времени.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:05

      Малахову в эфире время добавят.
      Вчера по 1 каналу "Прямой" репортаж на Сибирь начался спустя час от реального, хорошо интернет есть.

      1
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      Рейтинг: +484

      Андреич 19 июня 2017, 10:59

      Если уж хотят псевдоточности, то пусть считают чистое игровое время и доп.время не на усмотрение судьи, а по факту.
      Например, 7мин 31сек и всё. В атаке команда или в заднице - стоп игра и ппц.
      А вообще, некуй ничего менять.

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      Рейтинг: +3136

      m40 19 июня 2017, 10:38

      Возможно я слишком педантичен. Так, я считаю, что чистого времени всегда играют меньше 90 минут, даже с учетом добавленного. Судья не учитывает паузы на разговоры с игроками, вбросы аута, угловых, вводы мяча вратарями, даже замены и празднования голов бывают длиннее положенных 30 секунд. Но это нововведение мне не нравится. Надо считать время точнее, но не сокращать время игры. Лучше бы дополнительные замены сделали, 3- мало.

      Как то задумался: а что если бы в хоккее играли стартовым составом с 3 заменами всего по ходу матча - игроки бы ползали по льду в конце. Или в футболе- звеньями по 10 человек менялись в удобное время- какие скорости бы были)

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 19 июня 2017, 10:09

      Тогда дайте футболистам клюшки и пусть гоняют шайбу, как в хоккее, только на траве.
      Как можно засчитать гол, если мяч в воротах не побывал. Были случаи когда мяч с пустых ворот выбивал выбежавший на поле болельщик. Даже в этом случае гол не засчитывали. Короче полный бред. Есть хорошие правило, если мяч летящий в ворота, выбит полевым игроком рукой, то ему красная карточка и удаление, а мяч ставится на точку, что ещё какую то х...ю придумывать.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 июня 2017, 09:29

      бред

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 17:08

      Полная х....ня ! Кто нибудь проверьте на сайте организации ..

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 18 июня 2017, 16:51

      Идите нахyi, не портите футбол

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      Рейтинг: +54

      BloodBow 18 июня 2017, 16:24

      Я предлагаю если же футболист выбил мяч рукой из ворот ставить пенальти, а на ворота этого футболиста xD захотел ловить руками? Ну дайте ему такой шанс xD

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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 18 июня 2017, 16:07

      Бред...

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