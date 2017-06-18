Футбольные матчи по времени могут приравнять к хоккейным

Продолжительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут. Об этом сообщается на официальном сайте организации IFAB. Она занимается регулированием правил футбола.

Утверждается, что 60 минут – чистое игровое время. Во время пауз оно будет останавливаться. Напомним, в хоккейных матчах проводятся три периода по 20 минут с подобными остановками.

Еще IFAB предлагает назначать пенальти, когда вратарь берет мяч в руки от своего партнера. Если же футболист выбил мяч рукой из ворот, предлагается засчитывать гол.