Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Футбольные матчи по времени могут приравнять к хоккейным

18 июня 2017, 12:47
29

Продолжительность футбольных матчей могут сократить до 60 минут. Об этом сообщается на официальном сайте организации IFAB. Она занимается регулированием правил футбола.

Утверждается, что 60 минут – чистое игровое время. Во время пауз оно будет останавливаться. Напомним, в хоккейных матчах проводятся три периода по 20 минут с подобными остановками.

Еще IFAB предлагает назначать пенальти, когда вратарь берет мяч в руки от своего партнера. Если же футболист выбил мяч рукой из ворот, предлагается засчитывать гол.

Источник: Бомбардир.ру
Оффтоп
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Minandinho
1497779415
Недаром эта новость рядом с Мутко и марихуаной
Ответить
mihail200606
1497780535
И коньки выдайте еще...
Ответить
liverpool19861986
1497781004
Точно,ещё и нахуй мяч,давайте шайбой играть,точно в 7 метровые ворота залетит
Ответить
Sanches 1204
1497781355
15 минут как раз и уходит на симуляции и задержку времени))Может 30 минут будут бегать,а не 45 пешком ходить?))
Ответить
серега кашин
1497784795
игру совсем хотят испортить
Ответить
Alex ostrov
1497785891
А ещё можно ввести "пробивать жопу" в конце матча проигравший команде
Ответить
avfc71
1497786651
такого бреда давно небыло
Ответить
kolbaser105
1497791247
Бред...
Ответить
BloodBow
1497792252
Я предлагаю если же футболист выбил мяч рукой из ворот ставить пенальти, а на ворота этого футболиста xD захотел ловить руками? Ну дайте ему такой шанс xD
Ответить
Вадим 1972
1497856184
Тогда дайте футболистам клюшки и пусть гоняют шайбу, как в хоккее, только на траве. Как можно засчитать гол, если мяч в воротах не побывал. Были случаи когда мяч с пустых ворот выбивал выбежавший на поле болельщик. Даже в этом случае гол не засчитывали. Короче полный бред. Есть хорошие правило, если мяч летящий в ворота, выбит полевым игроком рукой, то ему красная карточка и удаление, а мяч ставится на точку, что ещё какую то х...ю придумывать.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
7
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
1
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Все новости
Все новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
1
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
4
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
1
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
Вчера, 21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+