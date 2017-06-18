Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Фенербахче» о переходе Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации Futbol Arena, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 30-летнего нигерийца.

Отметим, что российские клубы, включая «Рубин» и «Локомотив», проявляли интерес к футболисту во время зимнего трансферного окна.

За «Спартак» Эменике выступал с 2011 по 2013 год. В прошедшем сезоне в активе нападающего – 16 матчей, четыре гола и четыре результативные передачи в Суперлиге.