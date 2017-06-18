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  • Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Фенербахче» о переходе Эменике

Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Фенербахче» о переходе Эменике

18 июня 2017, 12:12
26

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации Futbol Arena, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 30-летнего нигерийца.

Отметим, что российские клубы, включая «Рубин» и «Локомотив», проявляли интерес к футболисту во время зимнего трансферного окна.

За «Спартак» Эменике выступал с 2011 по 2013 год. В прошедшем сезоне в активе нападающего – 16 матчей, четыре гола и четыре результативные передачи в Суперлиге.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (26)
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ks75
1497777435
И вот на кой черт он им нужен?
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oyabun
1497778614
Какая то заезженная пластинка получается. Зимой были ровно те же слухи. А что, кроме Эменике совсем уже без вариантов кого то взять?
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Aleksandr_1986_Spb_
1497779835
А я вот за возвращение. В России хорошо играл, адаптирован под Россию, играл уже именно в Спартаке, результативность на уровне. На Зе Луиша похож по стилю, на Луиса Адриано - все-таки не совсем одно и тоже. Для игры на 3 фронта - самое то, Мельгарехо явно пока не показывает необходимый уровень. И ещё: зимой Спартак покупал как раз опытных бойцов: Самедов, Адриано и они реально помогли выиграть чемпионат.
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Joko21
1497780748
не перебор ли с типовыми нападающими будет?
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slavа0508
1497781406
Пока только потери(Зобин),А усиления даже на уровне слухов нет,,Эменике при всём моём уважение это не усиление ,даже для нашего чемпионата он не как не сильней Зе Луиша,а там ещё и Канунникова хотят подписать,,,,с таким трансфером в ЛЧ делать не чего,,,,да в России будет не просто,,,Зенит явно выкинет на трансфер лямов 200 народных денег,,,и тяжко будет за золото спорить
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Диктор
1497781961
Маразм в трансферной политике нашего любимого клуба-вы что творите? Денег жалко что ли?
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SPARTAK M222222222
1497782732
Снова из Пальца высосанная новость!!!! Зачем Спартаку старенький Эменике?Неверююю
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серега кашин
1497784767
брать надо кого-то помоложе
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exreporter
1497785725
мне было жаль, что он уходит. потому я рад. все же ниже определенного уровня он не играет.
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insider_retro
1497786084
Постарше-помоложе.... Не в том суть.... Не возраст отдельновзятых игроков определяет способность команды, а возможность тренера ратировать состав для турниров, задач и условий.... Даже 1-2 полезных сезона Эменике будут в пользу...
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