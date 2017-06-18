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    Президент «Милана»: «Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона»

    Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу поведения голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, вратарь отказался продлевать предложенный клубом контракт. «Милан» был готов платить ему 10 миллионов евро в год.

    «Если мы продадим Доннарумму за 40 миллионов, команда не станет богаче. Я потратил на приобретение клуба 800 миллионов евро. Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона», – сказал Ли Йонхонг в интервью madeinfoot.com.

    Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2018 года. В прошедшем сезоне Серии А он провел за команду 38 матчей, пропустив 45 голов.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 16:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +806

      тигрик 19 июня 2017, 11:55

      А в чем проблема, я не понял? Он че ОБЯЗАН продливать ? Его дело отработать контракт, но ему решать где дальше работать. Все остальное - давление и манипуляции...Кто бы хотел, чтобы ему указывали , что делать?!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 июня 2017, 10:42

      Ребята, мы не знаем всех обстоятельств ситуации, можем судить только с чьих то слов. С одной стороны такой шаг выглядит строгим, но справедливым; с другой- жестоким и вообще отдает самодурством.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 19 июня 2017, 10:15

      Следующий Роналдо.

      0
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      Рейтинг: +18

      Intermilano161 18 июня 2017, 20:46

      Хе-хе макля Джурабчиана не прошла

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 18 июня 2017, 20:43

      агенту бы устроить расстрел как в дворовом футболе. а лучше, чтоб расстрел Златан проводил)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 19:12

      Агент просто сволочь ! Больше это не комментирую .

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 июня 2017, 18:54

      Чего так накинулись то на него? Вы же не знаете какая там обстановка, а вратарь он классный и будущая супер звезда, даже если на банке отсидит весь следующий сезон.

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 июня 2017, 18:02

      Жёстко, но справедливо!

      3
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 июня 2017, 17:35

      Так ему и надо, предатель зазвездившийся......

      2
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 18 июня 2017, 17:31

      Так ему и надо урод

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