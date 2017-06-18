Президент «Милана»: «Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона»

Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу поведения голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, вратарь отказался продлевать предложенный клубом контракт. «Милан» был готов платить ему 10 миллионов евро в год.

«Если мы продадим Доннарумму за 40 миллионов, команда не станет богаче. Я потратил на приобретение клуба 800 миллионов евро. Доннарумма просидит на трибунах до конца сезона», – сказал Ли Йонхонг в интервью madeinfoot.com.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2018 года. В прошедшем сезоне Серии А он провел за команду 38 матчей, пропустив 45 голов.

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