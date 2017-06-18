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    Доннарумма отказался от пятилетнего контракта с «Миланом» на 50 миллионов

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, как сообщалось ранее, отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

    Как заявил спортивный директор команды Массимилиано Мирабелли, красно-черные предлагали 18-летнему вратарю пятилетний контракт с годовым окладом в 10 миллионов евро, но тот отказался.

    «Он мог бы получить капитанскую повязку в «Милане». Честно говоря, с учетом клубной ситуации и его возраста мы сделали огромное предложение: пятилетний контракт, по которому он мог заработать 50 миллионов евро», – сказал Мирабелли.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Skysports

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    18.06.2017 13:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 июня 2017, 17:41

      Прощай Донарума, не быть тебе заменой Буффону и звездой, и так тебе и надо предатель.....

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 14:20

      потерянный игрок

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 13:48

      А я бы тоже ушёл. Милан последние годы совсем плох. Человек осознает свой уровень игры,интерес топ-клубов. Почему если я Большой игрок должен играть за среднюю команду. Деньги предложили огромные и он отказал - значит хочет трофеев и глупо его осуждать. Милан сам виноват: если ты уже не топ-клуб, то и топ-игроки у тебя играть не будут.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 14:03

      клуб топовым делают игроки, и поэтому миланцы и хотят удерживать таких игроков! Просто на деле они оказываются продажными шкурами, которые наплевали на свой клуб ради денег, и хотят по "принципу дзюбы" свалить в клуб, который и без них выигрывает титулы, чем самим грызть землю и добиваться результатов!
      А ВЕЛИКИЕ игроки, например Джиджи Буффон, остаются в клубе даже в серии Б

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > diadushka 18 июня 2017, 14:15

      А если тебе предложат работу в более престижной компании и зарплату условно в 1,5 раза больше - останешься или станешь "продажной шкурой"? Особенно если ты будешь осознавать что перерос уровень своей нынешней компании? Дзюба ушёл в Зенит когда Спартак занял уже не помню какое место, да и на большую з/п. Я его понимаю, хотел играть в ЛЧ, а то что Спартак так быстро выиграет ЧР тогда могли только представить ярые оптимисты из числа болельщиков Спартака.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 14:16

      если в более престижной и в 1,5 раза больше, тогда имеет смысл переходить! Но ему больше 10 млн наврядле где станут платить! Поэтому он перейдет скорее всего за "престижем" и даже с меньшей зарплатой! А если за деньгами, то тогда в Китай, но там уже вообще нет престижа! Поэтому идеальным было бы выбрать золотую середину, Милан - не последний клуб в Европе и деньги нормальные! но самое главное, свое имя в глазах болельщиков сохранил бы!
      Пусть он перейдет в Реал и даже 10 ЛЧ выиграет подряд, больше чем Тотти, Дзанетти или Буффона его не будут любить

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > diadushka 18 июня 2017, 14:29

      Я понимаю если бы он был уже легендой клуба, то тогда да, это был бы скандальный переход, а так - да воспитанник, свой, но он провёл то всего 2 года на высоком уровне и как он будет играть в дальнейшем ещё совсем не ясно. Перейти после 5 лет из Барселоны в Реал (то есть примерно равные клубы) - одно, а тут то что...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 14:36

      В Милане сейчас разруха, команду лихорадит! Но в сердцах болельщиков еще теплится надежда о возвращении тех времен, когда Милан громил всех и вся, штамповал "ушастых" как орешки! И наконец, в кое-то веки потенциальная звезда появляется, да еще и свой воспитанник! А тут он поворачивается и кладет болт на них! И кто он после этого?)))

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > diadushka 18 июня 2017, 14:55

      Ты сам пишешь, что там разруха. Если не уйти, то можно ничего не выиграть,а перспективы Милана туманны. Ты писал про Буффона - ситуации абсолютно разные. Буффон уже много выиграл в Юве на момент их высылки в серию Б, был легендой клуба, имел хороший контракт. Доннарума не выиграл ещё ничего и он явно не легенда, ситуации не сопоставимы абсолютно. Причём Юве вылетел в серию Б из-за скандала, а вот Милан скатился именно по спортивным моментам, Юве было понятно быстро вернётся на свой уровень, а вот Милан? Ещё раз, абсолютно разные ситуации. Перспективные воспитанники условной Севильи тоже хотят наверняка попасть в Реал и Барсу и выигрывать трофеи и это нормально, т.к. это абсолютно другой уровень.А вот оставаться без трофеев ради большого бабла как раз плохо. И если он останется, то у меня возникнет вопрос из-за чего он остался - любви к болельщикам или из-за огромного бабла...

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      Рейтинг: +429

      sold93 18 июня 2017, 13:38

      "Ой, дурак." (С) Князь Дж. Милославский

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 июня 2017, 13:10

      с ума сойти. Видимо рассчитывает зарабатывать больше

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 июня 2017, 13:08

      Да продал он уже вас...да и райола не поддержит...вот если вы ему предложите лямов 100 появятся шансы

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