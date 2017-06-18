Доннарумма отказался от пятилетнего контракта с «Миланом» на 50 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, как сообщалось ранее, отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

Как заявил спортивный директор команды Массимилиано Мирабелли, красно-черные предлагали 18-летнему вратарю пятилетний контракт с годовым окладом в 10 миллионов евро, но тот отказался.

«Он мог бы получить капитанскую повязку в «Милане». Честно говоря, с учетом клубной ситуации и его возраста мы сделали огромное предложение: пятилетний контракт, по которому он мог заработать 50 миллионов евро», – сказал Мирабелли.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола