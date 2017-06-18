Агент Миланова: «Если поступят предложения от других клубов, то обязательно обратимся к ЦСКА»

Футбольный агент Мирчо Димитров, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, поделился мнением о будущем своего клиента.

Напомним, что 25-летний болгарин выступает за московский клуб с 2013 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до лета 2018 года.

«Два-три месяца назад мы общались с руководством ЦСКА и они были настроены на продолжение сотрудничества. Сейчас никаких переговоров на тему продления контрактов нет. Мы с Георгием решили, что если будут другие предложения, то будем вести переговоры. Но пока никто нам не звонил, так как все понимают, что контракт с ЦСКА действует еще год и игрок не выставлен на трансфер.

Если поступят предложения от других клубов, то обязательно обратимся к ЦСКА. Георгий хотел бы остаться в команде, но я не могу сам предлагать клубу начать переговоры. Инициатива должна исходить со стороны руководства», – сказал Димитров.