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  • Мутко: «Может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?»

Мутко: «Может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?»

18 июня 2017, 13:12
31

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об интересе к футболу в России. По словам функционера, руководство организации внимательно следит за привлекательностью данного вида спорта среди зрителей.

«Можно и по пять игр транслировать, но есть клубы, которые интересны только в своих городах. Так отдайте эти трансляции местным каналам! Лучше покажите топовый матч! В этом наш потенциал. У ключевых игр доля доходит до 20 процентов. Сейчас важно понять, какой у нас уровень интереса к футболу. Может, мы действительно нефутбольная страна, как говорил Слуцкий. Мы изучим это все, посмотрим, каков потенциал развития массового футбола, какова степень его привлекательности», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (31)
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mihail200606
1497781142
Конечно.. Закрывай рфс...
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prtcs
1497781193
У нас нефутбольное руководство.......
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STAFOR13
1497781525
а может ты погубил уровень интереса к футболу? У всех есть руки и ноги, все мы люди, значит дело в руководстве футбола нашего, что убивает его, а не развивает, поэтому люди так и отзываются о нашем футболе, что игроки которые заиграли в 20 с русским паспортом переходят в лидер РФПЛ и получают по 5 млн евро, при этом забивают на футбол.
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МАКАРШВЕД
1497782328
В 50-60 , и 80-ые года прошлого столетия, была футбольная страна, а как заступили Мутные и Слуцкие стала вдруг не футбольной !!!!!!
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acer2003
1497782471
Спортивные функционеры,во главе с МуДко соревнуются в дурости,глупости и слабоумию по отношению к доверенной им работе.
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subbotaspartak
1497783375
Вот бы Мудко за Слуцким в Англию послать... Можно не в Англию... Можно просто... Прохвоста...
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Путник 13
1497784275
Не надо так про страну говорить ..просто ваша компания вместе с руководителем кооператива Озеро завалили всё в стране ...
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exreporter
1497785241
у нас тренеры и игроки относятся к футболу не как к игре, а как к работе с заработком. Конечно, это везде работа и заработок. Но у нас не чувствуется любви к игре. Когда ее нет на поле (я имею в виду массово, не отдельные "дерби"), то и зритель "не верит", не идет смотреть эту тягомотину с отбыванием номера. Почему раньше собирались полные стадионы? Ну в 50-е там, 60-е.. Потому что 1) не было богатства выбора досуга 2) играющие - играли от сердца, с эмоцией. Как только в футбол пришла большая коммерция, большие деньги - сразу этот важнейший аспект пошел на спад. И, кстати, это касается не только футбола, а всех сфер, где человека нельзя заставить пойти, смотреть, любить. Где-то тут корень всего. Почему коммерция не мешает Англии? Почему не мешает в НБА? Потому что система заточена на то, чтобы сразу же выбрасывать тех, кто "не делает шоу". Там коммерция - стимулирует профессионализм, отношение к делу, отдачу. У нас - расхолаживает, ведет к деградации. Где-то тут нужно нащупывать проблему, мне кажется.
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Тазит
1497788301
Мы изучим это все, посмотрим, каков потенциал развития массового футбола, какова степень его привлекательности... Это же серьезная тема. Надо под это дело НИИ открыть... Исследовать влияние гравитационных волн на степень активности болельщиков... В общем бюджет нужен... Шцятьдва льярда...
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абжора
1497788631
Развивать надо футбол а не красть миллионы
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