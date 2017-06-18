Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об интересе к футболу в России. По словам функционера, руководство организации внимательно следит за привлекательностью данного вида спорта среди зрителей.

    «Можно и по пять игр транслировать, но есть клубы, которые интересны только в своих городах. Так отдайте эти трансляции местным каналам! Лучше покажите топовый матч! В этом наш потенциал. У ключевых игр доля доходит до 20 процентов. Сейчас важно понять, какой у нас уровень интереса к футболу. Может, мы действительно нефутбольная страна, как говорил Слуцкий. Мы изучим это все, посмотрим, каков потенциал развития массового футбола, какова степень его привлекательности», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 18 июня 2017, 19:10

      Сделай Мудко цены на матч адекватные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 17:14

      После вчерашнего матча ЛВМуть понял , что его фраза "всех порвем!" -- не канает . Теперь ищет "другие слова" !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 июня 2017, 15:59

      Может просто ты неправильный министр?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 18 июня 2017, 15:23

      Развивать надо футбол а не красть миллионы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июня 2017, 15:18

      Мы изучим это все, посмотрим, каков потенциал развития массового футбола, какова степень его привлекательности...
      Это же серьезная тема. Надо под это дело НИИ открыть... Исследовать влияние гравитационных волн на степень активности болельщиков... В общем бюджет нужен... Шцятьдва льярда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июня 2017, 14:37

      Мутко оказывается 84 раза посмотрел матч Россия - Новая Зеландия, он что все еще сидит и смотрит этот матч, господа.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2017, 14:29

      "Может действительно, как говорил Слуцкий, мы - г...но?!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > diadushka 18 июня 2017, 14:36

      Не надо и сомневаться. Именно так. Даже этот Кубок все скоро покажет. Наша сборная из группы не выйдет. Вот только влетим Мексике и все точки будут расставлены. Что-то Мутко потом скажет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Тамхар 18 июня 2017, 14:38

      я и не сомневаюсь, я в этом уверен))) Жду недождусь когда и эту фразу Слуцкого мудко процитирует

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > diadushka 19 июня 2017, 11:02

      мы - г...но?!"
      Мы на я замени, и это правда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2017, 14:27

      у нас тренеры и игроки относятся к футболу не как к игре, а как к работе с заработком. Конечно, это везде работа и заработок. Но у нас не чувствуется любви к игре. Когда ее нет на поле (я имею в виду массово, не отдельные "дерби"), то и зритель "не верит", не идет смотреть эту тягомотину с отбыванием номера. Почему раньше собирались полные стадионы? Ну в 50-е там, 60-е.. Потому что 1) не было богатства выбора досуга 2) играющие - играли от сердца, с эмоцией. Как только в футбол пришла большая коммерция, большие деньги - сразу этот важнейший аспект пошел на спад. И, кстати, это касается не только футбола, а всех сфер, где человека нельзя заставить пойти, смотреть, любить. Где-то тут корень всего. Почему коммерция не мешает Англии? Почему не мешает в НБА? Потому что система заточена на то, чтобы сразу же выбрасывать тех, кто "не делает шоу". Там коммерция - стимулирует профессионализм, отношение к делу, отдачу. У нас - расхолаживает, ведет к деградации. Где-то тут нужно нащупывать проблему, мне кажется.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > exreporter 18 июня 2017, 14:40

      Совершенно верно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > exreporter 18 июня 2017, 16:34

      Слова твои не далеки от истины, но я считаю, что значимость популяризации игры они не отменяют!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 18 июня 2017, 14:17

      Мутко очень хитрый приспособленец обкома,ловко ловит настроение Кремля,поэтому до сих пор на свободе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июня 2017, 14:11

      Какой ужас, столько лет Мутко руководит спортом и футболом и, наконец, решил что-то поизучать, всё еще не знает, чем руководит. Видимо пришло понимание, что футбольная отрасль близка к краху. Пора искать виноватых. Например, страна виновата и болельщик-мерзавец не хочет смотреть на скучный футбол в исполнении скучных футболистов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11