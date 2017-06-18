Мутко: «Может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об интересе к футболу в России. По словам функционера, руководство организации внимательно следит за привлекательностью данного вида спорта среди зрителей.

«Можно и по пять игр транслировать, но есть клубы, которые интересны только в своих городах. Так отдайте эти трансляции местным каналам! Лучше покажите топовый матч! В этом наш потенциал. У ключевых игр доля доходит до 20 процентов. Сейчас важно понять, какой у нас уровень интереса к футболу. Может, мы действительно нефутбольная страна, как говорил Слуцкий. Мы изучим это все, посмотрим, каков потенциал развития массового футбола, какова степень его привлекательности», – сказал Мутко.