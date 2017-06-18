Агент Дембеле: «Переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска»

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле отметил, что на данный момент футболист не ведет переговоры по переходу в «Барселону». По словам Муссы Сиссоко, стороны вернутся к данному вопросу после отпуска форварда.

«Усман пока в отпуске. Ситуацию продолжим обсуждать после того, как он вернется. Я сейчас не стал бы углубляться в этот вопрос. Известно, что Дембеле интересен многим клубам Европы», – приводит слова агента Get Football News France.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать своего футболиста «Барселоне» за 90 миллионов евро.