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    Агент Дембеле: «Переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска»

    Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле отметил, что на данный момент футболист не ведет переговоры по переходу в «Барселону». По словам Муссы Сиссоко, стороны вернутся к данному вопросу после отпуска форварда.

    «Усман пока в отпуске. Ситуацию продолжим обсуждать после того, как он вернется. Я сейчас не стал бы углубляться в этот вопрос. Известно, что Дембеле интересен многим клубам Европы», – приводит слова агента Get Football News France.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать своего футболиста «Барселоне» за 90 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 06:11
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