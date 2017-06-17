Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Крооса

Да Пеп его ещё в "Баварию" свою хотел вернуть, прошлым летом в "МанСити" не удалось затащить и вот очередная попытка. Из гранда переходить в клуб, игра которого за столько лет, так и не сформировалась в чёткую игровую картинку, карьера может пойти на спад. Хотя в паре с Гюндоганом может и креативчика в центре поля добавят в "Сити". Очень интересное трансферное лето началось...
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, в услугах 27-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который уже контактировал с игроком.
Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 70 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 29 матчей, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач.