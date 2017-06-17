Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, в услугах 27-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который уже контактировал с игроком.

Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 29 матчей, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач.