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    Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Крооса

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, в услугах 27-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который уже контактировал с игроком.

    Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 70 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 29 матчей, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    17.06.2017 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 17:03

      Да Пеп его ещё в "Баварию" свою хотел вернуть, прошлым летом в "МанСити" не удалось затащить и вот очередная попытка. Из гранда переходить в клуб, игра которого за столько лет, так и не сформировалась в чёткую игровую картинку, карьера может пойти на спад. Хотя в паре с Гюндоганом может и креативчика в центре поля добавят в "Сити". Очень интересное трансферное лето началось...

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