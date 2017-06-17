Данни: «У меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом»

Португальский полузащитник Данни, который по окончании сезона покинул «Зенит», рассказал о своих планах на будущее. Хавбек признался, что имеет предложения от российских и зарубежных команд.

– В душе есть грусть от того, что покидаете «Зенит»?

– Конечно, тяжело уходить после 9 великолепных лет в Петербурге. Все эти годы я отдавал команде и клубу всего себя. Здесь приобрел множество друзей... Уезжать будет непросто.

– Уже знаете, что вас ждет в ближайшем будущем?

– Где продолжу карьеру, на данный момент не знаю. Не буду скрывать – у меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом. Но сейчас я еду в Португалию, чтобы сделать небольшую паузу. Мне нужно немного времени, чтобы перевести дух. Затем обдумаю все варианты и приму наилучшее решение для себя и моей семьи.

– Был ли вариант остаться в «Зените»?

– Мне никаких вариантов, чтобы остаться, не предлагали. Это не обсуждалось.

– Собираетесь ли приезжать в Петербург?

– Как уже сказал, может быть, продолжу играть в России. Но даже если уеду, буду обязательно приезжать вместе с семьей в Петербург. Это прекрасный город! Но жизнь и футбол таковы, что мы расстаемся. Конечно, после 12 с половиной лет в России я ухожу с ощущением, что сделал большое дело. Здесь прошла большая часть моей карьеры. С «Зенитом» мы выиграли множество трофеев, поэтому могу быть доволен. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня. В том числе и благодаря вам я добился всего того, что имею сейчас.

Ранее сообщалось, что в услугах Данни, который в минувшем сезоне РФПЛ забил четыре гола в 12 матчах, заинтересовано московское «Динамо».