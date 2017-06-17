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  • Данни: «У меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом»

Данни: «У меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом»

17 июня 2017, 10:00
13

Португальский полузащитник Данни, который по окончании сезона покинул «Зенит», рассказал о своих планах на будущее. Хавбек признался, что имеет предложения от российских и зарубежных команд.

– В душе есть грусть от того, что покидаете «Зенит»?

– Конечно, тяжело уходить после 9 великолепных лет в Петербурге. Все эти годы я отдавал команде и клубу всего себя. Здесь приобрел множество друзей... Уезжать будет непросто.

– Уже знаете, что вас ждет в ближайшем будущем?

– Где продолжу карьеру, на данный момент не знаю. Не буду скрывать – у меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом. Но сейчас я еду в Португалию, чтобы сделать небольшую паузу. Мне нужно немного времени, чтобы перевести дух. Затем обдумаю все варианты и приму наилучшее решение для себя и моей семьи.

– Был ли вариант остаться в «Зените»?

– Мне никаких вариантов, чтобы остаться, не предлагали. Это не обсуждалось.

– Собираетесь ли приезжать в Петербург?

– Как уже сказал, может быть, продолжу играть в России. Но даже если уеду, буду обязательно приезжать вместе с семьей в Петербург. Это прекрасный город! Но жизнь и футбол таковы, что мы расстаемся. Конечно, после 12 с половиной лет в России я ухожу с ощущением, что сделал большое дело. Здесь прошла большая часть моей карьеры. С «Зенитом» мы выиграли множество трофеев, поэтому могу быть доволен. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня. В том числе и благодаря вам я добился всего того, что имею сейчас.

Ранее сообщалось, что в услугах Данни, который в минувшем сезоне РФПЛ забил четыре гола в 12 матчах, заинтересовано московское «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Данни
Комментарии (13)
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oyabun
1497683817
Интересно, какие могут быть паузы в его годы? Минимальная - это наверное год. За это время растеряет форму и чем будет привлекателен для потенциального работодателя? Зря он так. А в нашем Чемпионате хотелось бы его видеть и дальше.
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А Л Е К С А Н Д Р К
1497683844
Данни, когда смылся из Динамо, фаны кидали футболки в грязь. Сейчас молятся на пенсионера
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adekvat
1497685043
Давай удачи.
Ответить
Sanches 1204
1497686892
Спасибо за игру и удачи в любом клубе какой бы ты не выбрал
Ответить
aurora5858
1497688307
Возраст
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1497688709
оставайся в России)
Ответить
acer2003
1497688746
Ещё пару Голиков сыграет на уровне !!! Удачи Мигель!
Ответить
bset
1497689691
Надо оставаться в России и заколачивать голы Зениту. Чтобы они поняли, что потеряли.
Ответить
belarus-gomel
1497772729
Данни идти в Краснодар!!! там и еврокубки, и ко двору придётся!!!!
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