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    Данни: «У меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом»

    Португальский полузащитник Данни, который по окончании сезона покинул «Зенит», рассказал о своих планах на будущее. Хавбек признался, что имеет предложения от российских и зарубежных команд.

    – В душе есть грусть от того, что покидаете «Зенит»?

    – Конечно, тяжело уходить после 9 великолепных лет в Петербурге. Все эти годы я отдавал команде и клубу всего себя. Здесь приобрел множество друзей... Уезжать будет непросто.

    – Уже знаете, что вас ждет в ближайшем будущем?

    – Где продолжу карьеру, на данный момент не знаю. Не буду скрывать – у меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом. Но сейчас я еду в Португалию, чтобы сделать небольшую паузу. Мне нужно немного времени, чтобы перевести дух. Затем обдумаю все варианты и приму наилучшее решение для себя и моей семьи.

    – Был ли вариант остаться в «Зените»?

    – Мне никаких вариантов, чтобы остаться, не предлагали. Это не обсуждалось.

    – Собираетесь ли приезжать в Петербург?

    – Как уже сказал, может быть, продолжу играть в России. Но даже если уеду, буду обязательно приезжать вместе с семьей в Петербург. Это прекрасный город! Но жизнь и футбол таковы, что мы расстаемся. Конечно, после 12 с половиной лет в России я ухожу с ощущением, что сделал большое дело. Здесь прошла большая часть моей карьеры. С «Зенитом» мы выиграли множество трофеев, поэтому могу быть доволен. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня. В том числе и благодаря вам я добился всего того, что имею сейчас.

    Ранее сообщалось, что в услугах Данни, который в минувшем сезоне РФПЛ забил четыре гола в 12 матчах, заинтересовано московское «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 10:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 18 июня 2017, 10:58

      Данни идти в Краснодар!!!

      там и еврокубки, и ко двору придётся!!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июня 2017, 11:54

      Надо оставаться в России и заколачивать голы Зениту. Чтобы они поняли, что потеряли.

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > bset 17 июня 2017, 12:08

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > bset 17 июня 2017, 15:02

      Даня, брат,
      Дай им под зад.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2017, 11:39

      Ещё пару Голиков сыграет на уровне !!! Удачи Мигель!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 июня 2017, 11:38

      оставайся в России)

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 июня 2017, 11:31

      Возраст

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 июня 2017, 11:08

      Спасибо за игру и удачи в любом клубе какой бы ты не выбрал

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      Рейтинг: +161

      adekvat 17 июня 2017, 10:37

      Давай удачи.

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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июня 2017, 10:17

      Данни, когда смылся из Динамо, фаны кидали футболки в грязь.
      Сейчас молятся на пенсионера

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 июня 2017, 10:16

      Интересно, какие могут быть паузы в его годы? Минимальная - это наверное год. За это время растеряет форму и чем будет привлекателен для потенциального работодателя? Зря он так. А в нашем Чемпионате хотелось бы его видеть и дальше.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > oyabun 17 июня 2017, 14:28

      Ну любому игроку нужна пауза, это же не значит, что она год продлиться...Данни, скорее всего, имел ввиду,что уходит в отпуск, а уж после будет решать, куда податься...

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > ProstoPolzovatel 17 июня 2017, 17:03

      Разве футболисты, когда уходят в отпуск между сезонами говорят, "я возьму паузу"? Так что это явно долгий отдых.

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