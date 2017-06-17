Серхио Гарсия, автор более 200 голов в Примере, вернулся в «Эспаньол»

«Эспаньол» объявил о подписании контракта с 34-летним нападающим Серхио Гарсией. Испанец выступал за клуб с 2010 по 2015 год, после чего перешел в катарский «Аль-Райян». Обратный переход состоялся на бесплатной основе.

Гарсия является воспитанником «Барселоны» и с 2002-го по 2004 год выступал за вторую команду сине-гранатовых. Позже играл за «Леванте», «Реал Сарагосу» и «Реал Бетис». Гарсия активно призывался в молодежные и юношеские сборные Испании. Так, в 2002 году он стал чемпионом Европы на турнире для команд до 19-ти лет, а год спустя стал серебряным призером первенства мира среди сборных-U20. За основную сборную страны Гарсия провел два мата – оба на победном Евро-2008.

Футболист также выступает за сборную Каталонии и является лучшим ее бомбардиром (7 голов).