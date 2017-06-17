Роббен: «Я уже начинаю думать о завершении карьеры»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о планах касаемо завершения профессиональной карьеры.

«Я уже начинаю думать о завершении карьеры, такова жизнь. Я спокоен и не особо беспокоюсь по поводу того, что произойдет в 2018-м году (тогда у голландца кончается контракт – прим. «Бомбардира»). Но в одном я уверен – после окончания карьеры я вернусь в «Гронингем». У меня по-прежнему тесные связи с моим родным клубом. Думаю, я в состоянии сделать что-нибудь для него», – считает 33-летний игрок сборной Голландии.

Роббен выступал за «Гронингем» с 1999-го по 2002 год. В минувшем сезоне на его счету 16 голов и 14 результативных передач в 37-ми встречах. Команда Карло Анчелотти выиграла титул чемпиона Германии.

Напомним, по итогам минувшего сезона из футбола ушли одноклубники Роббена Филипп Лам и Хаби Алонсо.