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    Роббен: «Я уже начинаю думать о завершении карьеры»

    Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о планах касаемо завершения профессиональной карьеры.

    «Я уже начинаю думать о завершении карьеры, такова жизнь. Я спокоен и не особо беспокоюсь по поводу того, что произойдет в 2018-м году (тогда у голландца кончается контракт – прим. «Бомбардира»). Но в одном я уверен – после окончания карьеры я вернусь в «Гронингем». У меня по-прежнему тесные связи с моим родным клубом. Думаю, я в состоянии сделать что-нибудь для него», – считает 33-летний игрок сборной Голландии.

    Роббен выступал за «Гронингем» с 1999-го по 2002 год. В минувшем сезоне на его счету 16 голов и 14 результативных передач в 37-ми встречах. Команда Карло Анчелотти выиграла титул чемпиона Германии.

    Напомним, по итогам минувшего сезона из футбола ушли одноклубники Роббена Филипп Лам и Хаби Алонсо.

    Источник: Kicker.de

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    17.06.2017 02:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3414

      AZ 20 июня 2017, 14:33

      ГронингеН. Что за гронингеМ?

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 17 июня 2017, 15:15

      Эта новость уже 3 назад вышла на других порталах... а тут только допетрили!!! Конечно 10000 новостей о Роналду, куда интересней всех остальных новостей!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Dino005 17 июня 2017, 10:58

      Жаль....... Было интересно наблюдать за ним

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