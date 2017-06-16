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    Динияр Билялетдинов: «Есть предложение и от российской, и от зарубежной команды»

    Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов сообщил о том, что может продолжить карьеру за границей.

    «Пока ведутся переговоры с клубами. Есть предложение и от российской, и от зарубежной команды, но даже примерных сроков подписания контракта пока не могу назвать. Неизвестно, сколько продлится переговорный процесс, это зависит не от меня», — сказал 32-летний экс-игрок сборной России.

    Срок контракта Билялетдинова с казанским клубом истек по окончании сезона. В минувшем розыгрыше РФПЛ футболист не сыграл ни в одном матче.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 20:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +423

      Drapik 17 июня 2017, 21:47

      Кто-то в 32 года в ЛЧ хет-трики кладет, а кто-то нос задрал, талант прогулял, на футбол забил и ищет теперь работу. Нет у него двух предложений, трындит на публику и торгуется с клубом 2-й лиги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2017, 09:38

      Ну прям нарасхват лавочник)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 00:18

      ФК Тараз уже тикет на поезд взял!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Pourport 18 июня 2017, 00:43

      нефтехимик сохнет по биле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 16 июня 2017, 23:55

      В день, когда ты, козёл, подставил Лоськова, подписал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июня 2017, 23:46

      Арарат и Кайрат. Без вариантов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 июня 2017, 20:42

      в Халл

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov > Joko21 16 июня 2017, 22:14

      интересно было бы там на него посмотреть...

      1
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      Рейтинг: +381

      fadda 16 июня 2017, 20:33

      Российская - Арарат
      Зарубежная - Кайрат

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > fadda 16 июня 2017, 22:01

      И я так подумал до открытия комментариев. )

      1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov > Супермачо 16 июня 2017, 22:14

      плюсую, абсолютно эти же команды пришли в голову после прочтения поста)))

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