Динияр Билялетдинов: «Есть предложение и от российской, и от зарубежной команды»

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов сообщил о том, что может продолжить карьеру за границей.

«Пока ведутся переговоры с клубами. Есть предложение и от российской, и от зарубежной команды, но даже примерных сроков подписания контракта пока не могу назвать. Неизвестно, сколько продлится переговорный процесс, это зависит не от меня», — сказал 32-летний экс-игрок сборной России.

Срок контракта Билялетдинова с казанским клубом истек по окончании сезона. В минувшем розыгрыше РФПЛ футболист не сыграл ни в одном матче.