Английские СМИ: Конте не покинет «Челси» этим летом

Британские журналисты опровергают информацию о том, что главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте покинет клуб текущим летом. Согласно их источникам, у итальянца есть полное взаимопонимание с руководством и он счастлив быть частью «пенсионеров».

Дело в том, что ранее итальянские репортеры заявили об отсутствии возможности лондонцев провести трансферную кампанию по планам Конте, из-за чего наставник может принять решение подать в отставку. Англичане же уверены: «Челси» сделает все, чтобы приобрести нужных специалисту футболистов.

В прошлом сезоне Конте вместе с подопечными стал чемпионом Англии.