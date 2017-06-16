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    Английские СМИ: Конте не покинет «Челси» этим летом

    Британские журналисты опровергают информацию о том, что главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте покинет клуб текущим летом. Согласно их источникам, у итальянца есть полное взаимопонимание с руководством и он счастлив быть частью «пенсионеров».

    Дело в том, что ранее итальянские репортеры заявили об отсутствии возможности лондонцев провести трансферную кампанию по планам Конте, из-за чего наставник может принять решение подать в отставку. Англичане же уверены: «Челси» сделает все, чтобы приобрести нужных специалисту футболистов.

    В прошлом сезоне Конте вместе с подопечными стал чемпионом Англии.

    Источник: Skysports

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    16.06.2017 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2017, 09:31

      Счастлив быть частью пенсионеров)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 21:24

      А кто надеялся ! Смешно !

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 16 июня 2017, 21:07

      Никуда Конте не денется - этим Летом так точно! Лига Чемпионов ждём! А будут положительные результаты, там глядишь и полюбит Челси что тут и останется!

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