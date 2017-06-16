Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно он перейдет в «Галатасарай». При этом сербский футболист отметил, что еще не разговаривал с руководством армейцев о новом контракте.

Напомним, что нынешнее соглашение 30-летнего хавбека с московским клубом истекает в конце июня.

«Информация о моем переходе в «Галатасарай» не соответствует действительности. Я еще не подписывал контракт ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом. 20 июня я приезжаю на сбор армейцев в Австрию и пообщаюсь с руководством клуба по поводу своего будущего», — сказал Тошич.

В минувшем сезоне РФПЛ Тошич провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.