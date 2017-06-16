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    Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно он перейдет в «Галатасарай». При этом сербский футболист отметил, что еще не разговаривал с руководством армейцев о новом контракте.

    Напомним, что нынешнее соглашение 30-летнего хавбека с московским клубом истекает в конце июня.

    «Информация о моем переходе в «Галатасарай» не соответствует действительности. Я еще не подписывал контракт ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом. 20 июня я приезжаю на сбор армейцев в Австрию и пообщаюсь с руководством клуба по поводу своего будущего», — сказал Тошич.

    В минувшем сезоне РФПЛ Тошич провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 июня 2017, 16:37

      Да нет у Гинера бабла для продления контракта с тобой, он скоро сам выходить на поле будет играть, всех поразбазарил!!!

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