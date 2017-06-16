Пасторе не просил руководство «ПСЖ» отпустить его

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе продолжит выступления в составе французского клуба и в будущем сезоне. Футболист признался, что готов принять новый вызов после долгого отсутствия из-за травмы.

«Нет, лично я не просил руководство клуба, чтобы меня отпустили. Я останусь в «ПСЖ» и на следующий сезон.

В этом году я играл мало из-за травмы. Поэтому с нетерпением жду начала нового сезона, чтобы исправить это», – сказал Пасторе.

В прошедшем сезоне он принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, записав в них на свой счет четыре результативные передачи.