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    Пасторе не просил руководство «ПСЖ» отпустить его

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе продолжит выступления в составе французского клуба и в будущем сезоне. Футболист признался, что готов принять новый вызов после долгого отсутствия из-за травмы.

    «Нет, лично я не просил руководство клуба, чтобы меня отпустили. Я останусь в «ПСЖ» и на следующий сезон.

    В этом году я играл мало из-за травмы. Поэтому с нетерпением жду начала нового сезона, чтобы исправить это», – сказал Пасторе.

    В прошедшем сезоне он принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, записав в них на свой счет четыре результативные передачи.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    16.06.2017 10:10
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