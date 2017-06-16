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    Гончаренко готовит ротацию состава из-за длинного сезона

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон. По его словам, в клубе рассчитывают на молодых футболистов, которые должны добавить ротацию состава, учитывая длинный календарь.

    — Вместе с остальными ребятами работают в общей группе Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев. У них нет ограничений?

    — У Лехи никаких ограничений нет. Алан дискомфорта не испытывает, но есть определенный план по тому, как его надо подвести к общим нагрузкам. Он выполняет большой объем работы, у него нет никаких проблем, что не может не радовать.

    — Как дела у Сергея Игнашевича, который занимается индивидуально?

    — Он планомерно готовится. Может быть, на первом сборе в общей группе мы его не увидим, дальше будем смотреть.

    — Что можете сказать о молодых игроках и о футболистах, вернувшихся из аренды?

    — Молодых игроков, которые с нами уже тренировались, мы хорошо знаем. А они знают требования, которые им предъявляются. Что касается Ефремова, Макарова и Чернова, они только в начале пути. Мы объясняем им какие-то вещи относительно того, как мы действуем в атаке и обороне. Относительно прогресса можно будет рассуждать лишь после товарищеских матчей.

    — До официальных матчей еще далеко. Тем не менее, у вас как у главного тренера есть ли ощущение, что новый сезон может сложиться еще удачнее, чем весенняя часть минувшего?

    — У нас есть уверенность в том, что мы делаем, и есть уверенность в команде. Мы неплохо провели весеннюю часть и смотрим вперед с оптимизмом. Нам предстоит очень много матчей. В прошлом сезоне до зимнего перерыва было 17 туров РФПЛ, теперь их 20. Плюс мы хотим пройти через квалификацию в группу Лиги чемпионов, а это получится еще 10 игр. В результате предстоит больше 30 матчей до декабря. Это большая нагрузка. Нам надо подготовить большую группу людей, чтобы проводить ротацию. Неизбежны дисквалификации и травмы. Наша задача — подготовить команду, чтобы как можно больше футболистов были готовы играть на самом высоком уровне.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.06.2017 09:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 июня 2017, 11:00

      Правильно

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 июня 2017, 10:55

      удачи ЦСКА в предстоящем сезоне, молодежи успехов, а Гончаренко начинаеи нравится...)))

      1
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 16 июня 2017, 19:55

      Гончаренко - адекватный тренер...

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 16 июня 2017, 18:14

      Удачи нашей команде, ЦСКА! Хороший у нас гл. тренер, будем "посмотреть".

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 июня 2017, 12:04

      Поживём, увидем

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 16 июня 2017, 11:10

      У Гончаренко в голове мозги, в отличие от недоумка Слуца. И он отлично понимает, что ротация должна быть обязательно. Пельмень же ввиду своего "тактического гения" гнал состав из 11-14 человек, и к началу ноября половину из них можно было пристреливать как загнанных лошадей. Те кто более склонны к травмам эти травмы и получали, те кто повыносливее все равно падали в функциональную яму. Как результат -ЦСКА к зиме задыхался, Слуцкий удивленно хлопал глазами, а недалекие глоры вовсю катили бочку на Гинера, который отказывался выделять деньги на покупку новых игроков.

      7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Чермындыр 16 июня 2017, 11:41

      Слуцкий вообще не ставил никакой командной игры, а паразитировал на лучшей в стране обороне, доставшейся ему по наследству, и мастерстве отдельных игроков, что появлялись... Типа Думбия, Вагнера Лава, Мусы, Хонды, Тошича, Эльма, Вернблума, Фернандеса... Ну, и. конечно, Головина... Редкий экземпляр родился в недрах российского футбола, ещё и игрок-универсал! Писать же о его страсти к "вымучиванию очков" и тактической схеме "Бей-Муса-Беги" я просто устал... Всё было очевидно до безобразия. Как и тот факт, что последнее "золото" команде принёс Акинфеев, каким-то чудом среагировавший на 86 минуте последнего тура в Казани на удар в упор! И он же вывел сборную на ЕВРО, ибо тому, что он творил во втором тайме со шведами, сохранив ворота в неприкосновенности, может позавидовать сам Буффон! Не нужно забывать, что никакие, по существу, шведы, смяли и подавили тогда сборную Слуцкого начисто! Если бы не Акинфеев, то была бы не победа со скромным счётом 1:0 первого тайма, а разгромное поражение!

      Гончаренко сразу стал ставить командную и сбалансированную игру во всех линиях. И даже регулярные травмы Дзагоева сильно не повлияли на результат. Витиньо стал играть в том амплуа, в котором ему играть наиболее удобно, и учится читать игру и лучше видеть поле, чтобы превратиться из классического игрока пляжного футбола в игрока Большого футбола! У Гончаренко даже Ионов не был лишним на поле, хотя к его способностям лично я отношусь весьма критически, и куда больше надеюсь на молодых армейских нападающих. Жаль, что Слуцкий Костю Базелюка угробил, когда он был на самом взлёте, и правую ногу стал разрабатывать, и рвался в бой... Увы, прошлого не вернуть... Равно как "УТЕРЯННЫЕ ПОБЕДЫ"...

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      Рейтинг: +24996

      bset 16 июня 2017, 09:27

      Вот это молодец. Почему бы не выпустить молодого игрока минут на 20 при счете 3:0? А Слуцкий как-то неохотно ротацию проводил. Только если вот явный талант, типа Головина. А так...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bset 16 июня 2017, 11:08

      Совершенно справедливо. А Гончаренко, по сути, сказал то же самое, что вчера было в моей заметке:

      "...Если бы не травмы, то состав вполне себе боеспособный, и с ним Гончаренко может и золото в РФПЛ взять, и достойно выступить в еврокубках. Но вот на случаи травм, без которых не обходится, наверняка усилятся. Исходя из имеющихся средств. Очень рад возвращению из аренды Дмитрия Ефремова. У Виктора Михайловича должен заиграть всем чертям назло!"
      https://bombardir.ru/news/509922

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      Рейтинг: +24996

      bset > cska-62 16 июня 2017, 12:28

      Я даже вчера видел этот комментарий. Все грамотно сказано)

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