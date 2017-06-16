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Гончаренко готовит ротацию состава из-за длинного сезона

16 июня 2017, 09:19
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон. По его словам, в клубе рассчитывают на молодых футболистов, которые должны добавить ротацию состава, учитывая длинный календарь.

— Вместе с остальными ребятами работают в общей группе Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев. У них нет ограничений?

— У Лехи никаких ограничений нет. Алан дискомфорта не испытывает, но есть определенный план по тому, как его надо подвести к общим нагрузкам. Он выполняет большой объем работы, у него нет никаких проблем, что не может не радовать.

— Как дела у Сергея Игнашевича, который занимается индивидуально?

— Он планомерно готовится. Может быть, на первом сборе в общей группе мы его не увидим, дальше будем смотреть.

— Что можете сказать о молодых игроках и о футболистах, вернувшихся из аренды?

— Молодых игроков, которые с нами уже тренировались, мы хорошо знаем. А они знают требования, которые им предъявляются. Что касается Ефремова, Макарова и Чернова, они только в начале пути. Мы объясняем им какие-то вещи относительно того, как мы действуем в атаке и обороне. Относительно прогресса можно будет рассуждать лишь после товарищеских матчей.

— До официальных матчей еще далеко. Тем не менее, у вас как у главного тренера есть ли ощущение, что новый сезон может сложиться еще удачнее, чем весенняя часть минувшего?

— У нас есть уверенность в том, что мы делаем, и есть уверенность в команде. Мы неплохо провели весеннюю часть и смотрим вперед с оптимизмом. Нам предстоит очень много матчей. В прошлом сезоне до зимнего перерыва было 17 туров РФПЛ, теперь их 20. Плюс мы хотим пройти через квалификацию в группу Лиги чемпионов, а это получится еще 10 игр. В результате предстоит больше 30 матчей до декабря. Это большая нагрузка. Нам надо подготовить большую группу людей, чтобы проводить ротацию. Неизбежны дисквалификации и травмы. Наша задача — подготовить команду, чтобы как можно больше футболистов были готовы играть на самом высоком уровне.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Игнашевич Сергей Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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bset
1497594433
Вот это молодец. Почему бы не выпустить молодого игрока минут на 20 при счете 3:0? А Слуцкий как-то неохотно ротацию проводил. Только если вот явный талант, типа Головина. А так...
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Чермындыр
1497600642
У Гончаренко в голове мозги, в отличие от недоумка Слуца. И он отлично понимает, что ротация должна быть обязательно. Пельмень же ввиду своего "тактического гения" гнал состав из 11-14 человек, и к началу ноября половину из них можно было пристреливать как загнанных лошадей. Те кто более склонны к травмам эти травмы и получали, те кто повыносливее все равно падали в функциональную яму. Как результат -ЦСКА к зиме задыхался, Слуцкий удивленно хлопал глазами, а недалекие глоры вовсю катили бочку на Гинера, который отказывался выделять деньги на покупку новых игроков.
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directorpg
1497603870
Поживём, увидем
Ответить
chempion_cska
1497626098
Удачи нашей команде, ЦСКА! Хороший у нас гл. тренер, будем "посмотреть".
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Mozaguin
1497632151
Гончаренко - адекватный тренер...
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pegas1276
1497686108
удачи ЦСКА в предстоящем сезоне, молодежи успехов, а Гончаренко начинаеи нравится...)))
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Александр ЗА
1497686421
Правильно
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