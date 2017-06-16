Гончаренко готовит ротацию состава из-за длинного сезона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон. По его словам, в клубе рассчитывают на молодых футболистов, которые должны добавить ротацию состава, учитывая длинный календарь.

— Вместе с остальными ребятами работают в общей группе Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев. У них нет ограничений?

— У Лехи никаких ограничений нет. Алан дискомфорта не испытывает, но есть определенный план по тому, как его надо подвести к общим нагрузкам. Он выполняет большой объем работы, у него нет никаких проблем, что не может не радовать.

— Как дела у Сергея Игнашевича, который занимается индивидуально?

— Он планомерно готовится. Может быть, на первом сборе в общей группе мы его не увидим, дальше будем смотреть.

— Что можете сказать о молодых игроках и о футболистах, вернувшихся из аренды?

— Молодых игроков, которые с нами уже тренировались, мы хорошо знаем. А они знают требования, которые им предъявляются. Что касается Ефремова, Макарова и Чернова, они только в начале пути. Мы объясняем им какие-то вещи относительно того, как мы действуем в атаке и обороне. Относительно прогресса можно будет рассуждать лишь после товарищеских матчей.

— До официальных матчей еще далеко. Тем не менее, у вас как у главного тренера есть ли ощущение, что новый сезон может сложиться еще удачнее, чем весенняя часть минувшего?

— У нас есть уверенность в том, что мы делаем, и есть уверенность в команде. Мы неплохо провели весеннюю часть и смотрим вперед с оптимизмом. Нам предстоит очень много матчей. В прошлом сезоне до зимнего перерыва было 17 туров РФПЛ, теперь их 20. Плюс мы хотим пройти через квалификацию в группу Лиги чемпионов, а это получится еще 10 игр. В результате предстоит больше 30 матчей до декабря. Это большая нагрузка. Нам надо подготовить большую группу людей, чтобы проводить ротацию. Неизбежны дисквалификации и травмы. Наша задача — подготовить команду, чтобы как можно больше футболистов были готовы играть на самом высоком уровне.