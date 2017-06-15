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    Фурсенко назвал Данни самым мощным легионером в истории «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал бывшего полузащитника сине-бело-голубых Данни сильнейшим легионером в истории петербургского клуба.

    Напомним, руководство клуба решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня 2017 года.

    «Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигель приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать», – сказал Фурсенко.

    За «Зенит» Данни выступал с 2008 года. Сегодня в Санкт-Петербург был открыт бюст португальца.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 21:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2017, 09:45

      Манчини и Фурсенко называют его лучшим, а самим он нафиг не нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 июня 2017, 08:24

      Так надо было оставлять. Он точно не слабее Нобоа. Только Нобоа может еще не влиться в команду, а Данни - многолетний лидер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 16 июня 2017, 05:56

      стыдно за эти слова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 05:28

      Пролилась слезинка крокодилова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 16 июня 2017, 03:06

      Так че так просто отпустили то? Лицемерство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 15 июня 2017, 23:07

      Верните Данни

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 15 июня 2017, 22:38

      не клуб, а трамплин

      0
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      Рейтинг: +27

      private51 15 июня 2017, 22:29

      Болтун Фурсенко столько денег уходит на всяких полировщиков...Данни надо оставлять в клубе даже если бы он вообще не играл бы ...за его преданность и самоотдачу на таких игроках учат молодежь...а бюст лучше себе домой возьми...НЕ ВЕРЮ ФУРСЕНКО и МАНЧИННИ не принесут они пользы для Зенита при таком подходе к заслуженным игрокам!!!

      1
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 15 июня 2017, 21:41

      Трудно понять Фурсенко. Дани еще в хорошей форме и пригодился бы Зениту.

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 июня 2017, 21:27

      Так с игроками отдавшими почти всю карьеру не поступают, дали бы год поиграть, принес бы пользы сто процентов.

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