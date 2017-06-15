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  • Фурсенко назвал Данни самым мощным легионером в истории «Зенита»

Фурсенко назвал Данни самым мощным легионером в истории «Зенита»

15 июня 2017, 21:00
18

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал бывшего полузащитника сине-бело-голубых Данни сильнейшим легионером в истории петербургского клуба.

Напомним, руководство клуба решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня 2017 года.

«Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигель приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать», – сказал Фурсенко.

За «Зенит» Данни выступал с 2008 года. Сегодня в Санкт-Петербург был открыт бюст португальца.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Фурсенко Сергей
Комментарии (18)
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Shpion23
1497550222
И Халка при слове "мощный" передёрнуло наверняка...
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Дискотека Бавария.
1497550513
Слегка смягчил пендель для Данни.
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шеффилд таун
1497550593
По скотски обошлись с Дани!!!! В выручал он не мало!!!
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acer2003
1497550627
Так зачем Ты сплавил его ??????
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lysenkoff
1497551224
Так с игроками отдавшими почти всю карьеру не поступают, дали бы год поиграть, принес бы пользы сто процентов.
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zigbert
1497552073
Трудно понять Фурсенко. Дани еще в хорошей форме и пригодился бы Зениту.
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private51
1497554966
Болтун Фурсенко столько денег уходит на всяких полировщиков...Данни надо оставлять в клубе даже если бы он вообще не играл бы ...за его преданность и самоотдачу на таких игроках учат молодежь...а бюст лучше себе домой возьми...НЕ ВЕРЮ ФУРСЕНКО и МАНЧИННИ не принесут они пользы для Зенита при таком подходе к заслуженным игрокам!!!
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Небесная
1497557265
Верните Данни
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Hasanino
1497571573
Так че так просто отпустили то? Лицемерство
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OfaZavr
1497595500
Манчини и Фурсенко называют его лучшим, а самим он нафиг не нужен.
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