Фурсенко назвал Данни самым мощным легионером в истории «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал бывшего полузащитника сине-бело-голубых Данни сильнейшим легионером в истории петербургского клуба.

Напомним, руководство клуба решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня 2017 года.

«Тяжело говорить, сегодня от нас уходит самый мощный легионер в истории клуба. Данни навсегда останется в ваших сердцах. Мы любим Данни и желаем ему удачи. Надеюсь, Мигель приедет к нам на футбольный матч и весь стадион будет его приветствовать», – сказал Фурсенко.

За «Зенит» Данни выступал с 2008 года. Сегодня в Санкт-Петербург был открыт бюст португальца.