Источник: следующим летом Доннарумма будет выбирать между «Реалом» и «ПСЖ»

«Бомбардир» писал о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не продлит контракт с клубом. Соглашение 18-летнего итальянца истекает в июне 2018 года.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо назвал главных претендентов на вратаря сборной Италии. Согласно источнику, по истечении контракта с «россонери» Доннарумма перейдет в «Реал» или «ПСЖ». Об интересе этих клубов сообщалось также по ходу нынешнего сезона. По сообщениям английских СМИ, на футболиста претендуют манчестерские клубы.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 41-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Команда Винченцо Монтеллы завершила сезон в чемпионате Италии на шестом месте в турнирной таблице.