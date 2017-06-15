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    Источник: следующим летом Доннарумма будет выбирать между «Реалом» и «ПСЖ»

    «Бомбардир» писал о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не продлит контракт с клубом. Соглашение 18-летнего итальянца истекает в июне 2018 года.

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо назвал главных претендентов на вратаря сборной Италии. Согласно источнику, по истечении контракта с «россонери» Доннарумма перейдет в «Реал» или «ПСЖ». Об интересе этих клубов сообщалось также по ходу нынешнего сезона. По сообщениям английских СМИ, на футболиста претендуют манчестерские клубы.

    В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 41-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Команда Винченцо Монтеллы завершила сезон в чемпионате Италии на шестом месте в турнирной таблице.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.06.2017 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 15 июня 2017, 20:11

      если перейдет в Реал,то Де Хеа возможно останется в МЮ,лично мое мнение,я не считаю Джиджи Доннарумму суперталантом,тот же Симоне Скуффет проводил более стабильные и яркие игры за Удинезе и Мерет тоже уровнем выше вратарь в данный момент,но если звезду не словит,может и будет вратарь уровня Тольдо,но не более,а до величия Буффона не сможет дорасти!и вообще главная ошибка Доннаруммы-это его агент Мино Райола!!!

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