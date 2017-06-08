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    «Реал» получил предложение о покупке Доннаруммы

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что агент талантливого футболиста Мино Райола предложил услуги своего клиента «Королевскому клубу».

    В руководстве «Реала» ответили, что доверяют нынешнему вратарю команды Кейлору Навасу.

    Напомним, что контракт 18-летнего итальянца с красно-черными истекает в конце следующего сезона.

    В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

    Источник: Football Italia

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    08.06.2017 22:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 июня 2017, 19:40

      На×уй надо,Навас лучший всех вратарей.Его просто мало помнить,и не обращает внимание.

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июня 2017, 18:59

      Райола испортит всю карьеру пацану((( Джиджи видимо ещё очень молод и наивен, рас ведётся и не видет что его агент делает всё ради своей выгоды, что-бы больше бабла поднять.........

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 июня 2017, 09:55

      Райола, как же ты, подзае....ал.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 июня 2017, 00:53

      Название новости некорректно. Админы - люди без образования. Название означает, что у Реала хотят купить Доннарумму. Откорректируйте. "Реалу были предложены услуги Доннаруммы", допустим.

      2
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      Рейтинг: +197

      proekt 8 июня 2017, 22:16

      Однозначно надо брать и наигрывать в арендах... в том же Милане!

      -1
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