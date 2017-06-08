«Реал» получил предложение о покупке Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что агент талантливого футболиста Мино Райола предложил услуги своего клиента «Королевскому клубу».

В руководстве «Реала» ответили, что доверяют нынешнему вратарю команды Кейлору Навасу.

Напомним, что контракт 18-летнего итальянца с красно-черными истекает в конце следующего сезона.

В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.