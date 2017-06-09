«ПСЖ» и «Милан» проведут переговоры по трансферу Доннаруммы

Я конечно понимаю , что ПСЖ нужен хороший вратарь ( по моему Трапп не тянет ),но платить за 18 летнего 25 млн. как то странно и для Милана продавать Доннарумму , если они декларируют решения больших задач не правильно , да и для самого Джанлуиджи по моему предпочтительно как минимум 2-3 года оставаться в Милане.
Французское издание RMC сообщает о том, что «ПСЖ» и «Милан» в понедельник проведут переговоры по переходу голкипера Джанлуиджи Доннарумма. Интересы французского клуба будет представлять спортивный директор Анторе Энрике, вступивший в должность на прошлой неделе.
В минувшем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 41-й игре команды Винченцо Монтеллы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Италии в 25 миллионов евро. «Милан» по итогам чемпионата занял шестую строчку в турнирной таблице, «ПСЖ» стал вторым.
Вчера «Бомбардир» писал о том, что Доннарумма может пополнить состав «Реала».