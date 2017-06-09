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    «ПСЖ» и «Милан» проведут переговоры по трансферу Доннаруммы

    Французское издание RMC сообщает о том, что «ПСЖ» и «Милан» в понедельник проведут переговоры по переходу голкипера Джанлуиджи Доннарумма. Интересы французского клуба будет представлять спортивный директор Анторе Энрике, вступивший в должность на прошлой неделе.

    В минувшем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 41-й игре команды Винченцо Монтеллы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Италии в 25 миллионов евро. «Милан» по итогам чемпионата занял шестую строчку в турнирной таблице, «ПСЖ» стал вторым.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что Доннарумма может пополнить состав «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 19:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июня 2017, 19:34

      Я конечно понимаю , что ПСЖ нужен хороший вратарь ( по моему Трапп не тянет ),но платить за 18 летнего 25 млн. как то странно и для Милана продавать Доннарумму , если они декларируют решения больших задач не правильно , да и для самого Джанлуиджи по моему предпочтительно как минимум 2-3 года оставаться в Милане.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > hevbn 28 10 июня 2017, 10:11

      Мальцу дружно напели какой он герой, он по молодости поверил,ничего, рано или поздно хапнет взрослой жизни и научиться расставлять приоритеты.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июня 2017, 19:33

      В это межсезонье за ним будут многие охотиться как никогда!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Томь вперёд 9 июня 2017, 19:42

      Почему именно в это трансферное окно , по моему "сага" о переходе Доннаруммы вполне может длится лет 10 . Как когда то с его тезкой.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июня 2017, 19:24

      Та вы задолбали, то Реал, То МЮ, лучше в Милане хай остаётся.......

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