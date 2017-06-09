«ПСЖ» и «Милан» проведут переговоры по трансферу Доннаруммы

Французское издание RMC сообщает о том, что «ПСЖ» и «Милан» в понедельник проведут переговоры по переходу голкипера Джанлуиджи Доннарумма. Интересы французского клуба будет представлять спортивный директор Анторе Энрике, вступивший в должность на прошлой неделе.

В минувшем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 41-й игре команды Винченцо Монтеллы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Италии в 25 миллионов евро. «Милан» по итогам чемпионата занял шестую строчку в турнирной таблице, «ПСЖ» стал вторым.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что Доннарумма может пополнить состав «Реала».