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    Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом чемпионата мира-2018 от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал Welcome2018.com.

    Также звания посла города удостоился президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

    Звания посла чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы являются частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, они несут позитивные ценности, продвигают спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организаторы ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:00

      ...они несут позитивные ценности, продвигают спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организаторы ЧМ-2018.
      Не надорвись, Саня.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:33

      Ну вот дождались

      И Кержака на ЧМ послали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 15 июня 2017, 16:47

      Главное что не ослом)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      krokodail 15 июня 2017, 15:09

      Так он жы всигда был ослом Санкт-Петербурга.

      0
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