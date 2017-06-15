Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом чемпионата мира-2018 от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал Welcome2018.com.

Также звания посла города удостоился президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Звания посла чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы являются частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, они несут позитивные ценности, продвигают спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организаторы ЧМ-2018.