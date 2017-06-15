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    Сутормин близок к возвращению в «Зенит»

    Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин близок к переходу в «Зенит». Он является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. В услугах 23-летнего игрока также заинтересован «Ростов», руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от «Волгаря».

    Действующий контракт Сутормина с астраханским клубом рассчитан до следующего лета. Он выступает в составе «Волгаря» с 2015 года. В прошедшем сезоне хавбек стал лучшим бомбардиром команды с девятью голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2017 11:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 14:46

      может быть вернут и в Ростов в аренду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 июня 2017, 14:19

      Сколько же воспитанников Зенита по Руси разъехалось? Зачем им вообще усиление!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:18

      Так и пишите - "в Зенит-2". Нечего голову морочить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1709

      Краса 15 июня 2017, 11:25

      Всех собирают у кого дома футболки и кепки ЗЕНИТА есть !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 11:12

      Статистика ничего у парня и возраст в порядке

      2
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