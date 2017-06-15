Сутормин близок к возвращению в «Зенит»

Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин близок к переходу в «Зенит». Он является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. В услугах 23-летнего игрока также заинтересован «Ростов», руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от «Волгаря».

Действующий контракт Сутормина с астраханским клубом рассчитан до следующего лета. Он выступает в составе «Волгаря» с 2015 года. В прошедшем сезоне хавбек стал лучшим бомбардиром команды с девятью голами и шестью результативными передачами.