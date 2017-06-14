Караваев: «Я играю в футбол не ради денег»

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что своей карьере на первое место не ставит финансовую сторону. Футболист по итогам сезона признан лучшим игроком своей команды.

«Зимой было очень много слухов о переходе в «Спартак», но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в «Спарте» и ничего менять не хотел. В любом случае, рад, как все сложилось.

Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — все-таки, наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы. Я играю в футбол не из-за денег», – заявил Караваев.

Футболист в завершившемся сезоне провел в чемпионате Чехии 27 матчей, в которых забил три гола.