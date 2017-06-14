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    Караваев: «Я играю в футбол не ради денег»

    Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что своей карьере на первое место не ставит финансовую сторону. Футболист по итогам сезона признан лучшим игроком своей команды.

    «Зимой было очень много слухов о переходе в «Спартак», но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в «Спарте» и ничего менять не хотел. В любом случае, рад, как все сложилось.

    Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — все-таки, наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы. Я играю в футбол не из-за денег», – заявил Караваев.

    Футболист в завершившемся сезоне провел в чемпионате Чехии 27 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 18:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 06:10

      Я инженер по охране труда не ради денег, ради народной безопасности.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 июня 2017, 22:48

      ну ну... не ради денег...шутник

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 14 июня 2017, 21:55

      А если понизят зарплату интересно что скажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 14 июня 2017, 21:27

      Банальные слова любого футболиста, особенно на презентации в новом клубе

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 19:07

      Бесплатно или как, не понял?

      0
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