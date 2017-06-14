Кверквелия хочет остаться в «Рубине»

Агент защитника Соломона Кверквелии отметил готовность футболиста выступать за «Рубин». По словам Реваза Челебадзе, его клиент пересмотрел свои планы после того, как казанский клуб возглавил Курбан Бердыев.

«Соломон действительно хотел уйти в «Локомотив», но ситуация резко поменялась после возвращения Курбана Бердыева в Казань. Надо понимать, что этот тренер дал Соломону дорогу в большой футбол. Права на игрока принадлежат «Рубину», так что последнее слово за клубом», – заявил агент.

Завершившийся сезон защитник провел в аренде у «Локомотива», за который провел в чемпионате России 12 матчей.