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    Кверквелия хочет остаться в «Рубине»

    Агент защитника Соломона Кверквелии отметил готовность футболиста выступать за «Рубин». По словам Реваза Челебадзе, его клиент пересмотрел свои планы после того, как казанский клуб возглавил Курбан Бердыев.

    «Соломон действительно хотел уйти в «Локомотив», но ситуация резко поменялась после возвращения Курбана Бердыева в Казань. Надо понимать, что этот тренер дал Соломону дорогу в большой футбол. Права на игрока принадлежат «Рубину», так что последнее слово за клубом», – заявил агент.

    Завершившийся сезон защитник провел в аренде у «Локомотива», за который провел в чемпионате России 12 матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 15:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 июня 2017, 09:19

      Столько уток я давно не видел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 14 июня 2017, 21:07

      Мудрое Соломоново решение

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 июня 2017, 19:30

      И это правильно Соломон!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 июня 2017, 19:16

      ...Саломон,возвращайся--мы тебя ждём!!!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 июня 2017, 18:55

      Плохая новость, в Локо на позиции ЦЗ теперь остался только Чарли, а он в последнее время постоянно на травмах.... нужно усиление, Пейчинович и Михалик слишком не надежные!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:32

      Не надо было грузинский пачпорт получать. Расхлебывай теперь!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июня 2017, 16:37

      Что бы кто бы не говорил,но Бердыев-не просто хороший тренер,а прежде всего хороший человек. Если футболисты ходят за ним,как цыплята за клушкой,то значит в первую очередь Бердыев создаёт в команде АТМОСФЕРУ, а не просто пинай-беги и физподготовка...
      Приятно сознавать, что ты-человек,а не винтик в механизме...
      Видимо нечто подобное сделал в этом году Каррера, судя по рассказам Глушакова и компании...

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