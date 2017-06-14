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Кверквелия хочет остаться в «Рубине»

14 июня 2017, 15:45
7

Агент защитника Соломона Кверквелии отметил готовность футболиста выступать за «Рубин». По словам Реваза Челебадзе, его клиент пересмотрел свои планы после того, как казанский клуб возглавил Курбан Бердыев.

«Соломон действительно хотел уйти в «Локомотив», но ситуация резко поменялась после возвращения Курбана Бердыева в Казань. Надо понимать, что этот тренер дал Соломону дорогу в большой футбол. Права на игрока принадлежат «Рубину», так что последнее слово за клубом», – заявил агент.

Завершившийся сезон защитник провел в аренде у «Локомотива», за который провел в чемпионате России 12 матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (7)
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семёнычев
1497447439
Что бы кто бы не говорил,но Бердыев-не просто хороший тренер,а прежде всего хороший человек. Если футболисты ходят за ним,как цыплята за клушкой,то значит в первую очередь Бердыев создаёт в команде АТМОСФЕРУ, а не просто пинай-беги и физподготовка... Приятно сознавать, что ты-человек,а не винтик в механизме... Видимо нечто подобное сделал в этом году Каррера, судя по рассказам Глушакова и компании...
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paracetamol
1497450725
Не надо было грузинский пачпорт получать. Расхлебывай теперь!
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Fan Loko mik
1497455755
Плохая новость, в Локо на позиции ЦЗ теперь остался только Чарли, а он в последнее время постоянно на травмах.... нужно усиление, Пейчинович и Михалик слишком не надежные!
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FaTeK1945ru
1497457013
...Саломон,возвращайся--мы тебя ждём!!!
Ответить
rubinovyi2
1497457816
И это правильно Соломон!
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compka
1497463644
Мудрое Соломоново решение
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LokoGoGo
1497507547
Столько уток я давно не видел
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