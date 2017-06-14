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    Модрич дал показания против бывшего президента «Динамо» Загреб

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич выступил в суде, где дал показания против президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Он обвиняется в растрате более 15 миллионов евро, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиона евро.

    «Динамо» получило 21 или 23 миллиона евро за мой трансфер в «Тоттенхэм». Часть этих денег была выплачена мне, согласно контракту, который я подписал с «Динамо» о разделении этой суммы пополам. У меня не было другого выхода, чтобы не согласиться с таким предложением Мамича.

    По этому соглашению я отдал деньги Мамичу. Снял деньги в банке со своего счета и передал их брату и сыну обвиняемого в самом здании банка», – сообщил Модрич.

    Хорватский футболист выступал в возрасте с 14 до 22 лет в загребском клубе. Переход в «Тоттенхэм» состоялся в 2008 году.

    Источник: Marca

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    14.06.2017 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 15:56

      Из рабства вырвался и дал показания ! Нормально . Футбол должен становиться чище и прозрачнее !

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 14:21

      Зачем отдавал, теперь на тебя неуплату налога свалят. Наличка - она такая, скользкая.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 14 июня 2017, 14:10

      Загребли

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 14 июня 2017, 11:55

      Заказ киллерам на Луку уже поступил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Рулон Обоев 14 июня 2017, 15:53

      сейчас уже поздно ....... крыльями махать .

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