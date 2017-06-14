Модрич дал показания против бывшего президента «Динамо» Загреб

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выступил в суде, где дал показания против президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Он обвиняется в растрате более 15 миллионов евро, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиона евро.

«Динамо» получило 21 или 23 миллиона евро за мой трансфер в «Тоттенхэм». Часть этих денег была выплачена мне, согласно контракту, который я подписал с «Динамо» о разделении этой суммы пополам. У меня не было другого выхода, чтобы не согласиться с таким предложением Мамича.

По этому соглашению я отдал деньги Мамичу. Снял деньги в банке со своего счета и передал их брату и сыну обвиняемого в самом здании банка», – сообщил Модрич.

Хорватский футболист выступал в возрасте с 14 до 22 лет в загребском клубе. Переход в «Тоттенхэм» состоялся в 2008 году.