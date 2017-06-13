Манчини: «Маловероятно, что Ибрагимович перейдет в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отреагировал на слухи, связанные с возможным переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в петербургский клуб. Ранее в трансфер 35-летнего игрока в «Зенит» поверили в Италии.

«Думаю, ему хорошо было в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Ибрагимович восстанавливается и маловероятно, что перейдет в «Зенит», – сказал Манчини.

В прошедшем сезоне АПЛ Ибрагимович сыграл 28 матчей, забив 17 голов и сделав пять голевых передач. По окончании сезона он ушел из клуба свободным агентом.

В настоящее время швед ведет переговоры о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси». Существует вероятность его возвращения в «Милан».