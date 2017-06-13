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    Манчини: «Маловероятно, что Ибрагимович перейдет в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отреагировал на слухи, связанные с возможным переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в петербургский клуб. Ранее в трансфер 35-летнего игрока в «Зенит» поверили в Италии.

    «Думаю, ему хорошо было в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Ибрагимович восстанавливается и маловероятно, что перейдет в «Зенит», – сказал Манчини.

    В прошедшем сезоне АПЛ Ибрагимович сыграл 28 матчей, забив 17 голов и сделав пять голевых передач. По окончании сезона он ушел из клуба свободным агентом.

    В настоящее время швед ведет переговоры о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси». Существует вероятность его возвращения в «Милан».

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.06.2017 23:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 09:00

      Его в Питере ждут?
      Он же в Голливуд....

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 14 июня 2017, 10:29

      Да Ленфильм его уровень сейчас.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 08:17

      Кто-то запустил утку , и все ее обсуждают . Делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июня 2017, 07:53

      Лучше в Милан пускай идёт

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 июня 2017, 01:02

      Не о том они думают. Конечно, здорово, когда в твоей любимой команде есть мировые звёзды. Но не за их счёт надо добиваться побед и уважения

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 июня 2017, 00:04

      Ибрагимович спит и видит себя в Зените. Голову то кто нибудь этому газпрому включит или так и думают, что все покупается????

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 23:25

      Не вероятно,если Ибрагимович перейдёт в Зенит !

      1
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