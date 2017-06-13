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    Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что вторую команду петербургского клуба возглавит Анатолий Давыдов. На данном посту 63-летний специалист сменит Владислава Радимова.

    Напомним, Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 года. По итогам завершившегося сезона команда заняла 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    – Вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку; Давыдов – «Зенит-2».

    – Какова судьба Радимова?

    – Влада мы постараемся сохранить в структуре клуба. Пока переговоров не проводили, но Сарсания с ним уже взаимодействовал.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.06.2017 22:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:34

      И он допелся?

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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 июня 2017, 07:54

      С Владиком только-так и надо,"взаимодействовать"))
      Профессиональный распи....... и бузутер!
      Хороший тандем Давыдов и Горшков выглядит основательно.Вот за это Фурсенко
      можно и похвалить)

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