Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что вторую команду петербургского клуба возглавит Анатолий Давыдов. На данном посту 63-летний специалист сменит Владислава Радимова.

Напомним, Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 года. По итогам завершившегося сезона команда заняла 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

– Вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку; Давыдов – «Зенит-2».

– Какова судьба Радимова?

– Влада мы постараемся сохранить в структуре клуба. Пока переговоров не проводили, но Сарсания с ним уже взаимодействовал.