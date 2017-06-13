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    Юрист: «Локомотив» заключил мировое соглашение с Сапатером на очень выгодных для себя условиях»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что «Локомотив» заключил мировой договор с экс-хавбеком команды Альберто Сапатером. Ранее появилась информация, что согласно постановлению палаты по разрешению споров ФИФА, железнодорожники будут обязаны выплатить 32-летнему игроку 110 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта якобы из-за проблем испанца со здоровьем. Соглашение, рассчитанное до 2016 года, было разорвано осенью 2015-го.

    «Локомотив» действительно получил решение Палаты по разрешению споров ФИФА. Согласно решению ФИФА, клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено.

    Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу», – сказал Прокопец.

    Сапатер защищал цвета красно-зеленых с 2011 года. За это время хавбек провел 38 матчей и записал на свой счет один гол.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2017 18:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 июня 2017, 21:44

      Интересно сколько ещё косяков от Смородины придётся Геркусу решить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 21:20

      Конструктивненько лимоны разложили.... Типа и рожу лица сберегли и парень не в накладе.... Ай да решалы....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 13 июня 2017, 19:35

      дорогой получился гол)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 13 июня 2017, 18:22

      Самородская ушла,а косяки остались...(((

      3
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