Юрист: «Локомотив» заключил мировое соглашение с Сапатером на очень выгодных для себя условиях»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что «Локомотив» заключил мировой договор с экс-хавбеком команды Альберто Сапатером. Ранее появилась информация, что согласно постановлению палаты по разрешению споров ФИФА, железнодорожники будут обязаны выплатить 32-летнему игроку 110 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта якобы из-за проблем испанца со здоровьем. Соглашение, рассчитанное до 2016 года, было разорвано осенью 2015-го.

«Локомотив» действительно получил решение Палаты по разрешению споров ФИФА. Согласно решению ФИФА, клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено.

Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу», – сказал Прокопец.

Сапатер защищал цвета красно-зеленых с 2011 года. За это время хавбек провел 38 матчей и записал на свой счет один гол.