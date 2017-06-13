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    Асенсио продлил контракт с «Реалом», отступные составят 350 миллионов

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио продолжит выступать в составе мадридского клуба. Футболист договорился о продлении своего действующего контракта до середины 2023 года.

    В «Королевском клубе» рассчитывают на игрока в будущем сезоне. Известно, что в соглашении прописана сумма отступных, которая составит 350 миллионов евро. Стоит отметить, что предыдущий срок завершения контракта был рассчитан до 2020 года.

    В прошедшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах испанской Примеры, забив в них три гола и став автором двух результативных передач.

    Источник: Marca

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    13.06.2017 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 июня 2017, 17:44

      жесть, Монако пускает делает отступные для Мбаппе миллиардов 5 тогда : D

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:39

      350 млн. отступных ? Совсем в кабалу взяли , как раба ?

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