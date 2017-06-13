Асенсио продлил контракт с «Реалом», отступные составят 350 миллионов

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио продолжит выступать в составе мадридского клуба. Футболист договорился о продлении своего действующего контракта до середины 2023 года.

В «Королевском клубе» рассчитывают на игрока в будущем сезоне. Известно, что в соглашении прописана сумма отступных, которая составит 350 миллионов евро. Стоит отметить, что предыдущий срок завершения контракта был рассчитан до 2020 года.

В прошедшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах испанской Примеры, забив в них три гола и став автором двух результативных передач.