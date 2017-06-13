Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стауче: «После поражения от «Зенита» понял, что самое главное – это психология»

    Бывший вратарь «Спартака» Гинтарас Стауче вспомнил самый запоминающийся матч в карьере в составе красно-белых.

    «Это была первая игра. Такое навсегда запоминается. Выходил на поле с чувством, что сейчас покажу все, что умею, и будет суперигра.

    Вышло как раз наоборот! Попали «Зениту» – 0:2. После этого надо было недельку с собой побороться, потому что не понимал, почему в сборной играю, там все хорошо, стал чемпионом Европы… А вышел за «Спартак» – и ничего не получилось. Потом понял, что психология – это самое главное. Хотелось же все показать, а на самом деле надо было просто делать свое дело. И все.

    Ушел из «Спартака», потому что поступило хорошее предложение и в клубе сказали, что надо ехать», – рассказал Стауче.

    Напомним, что литовец выступал в составе «Спартака» с 1988 по 1994 год.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 14:07

      Попали и еще не раз попадете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 июня 2017, 11:07

      14 мая 1992 года. Зенит-Спартак 2-0. Спартак после победы в кубке СНГ-СССР вышел полурезервным составом на игру и получил поражение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 июня 2017, 09:46

      Еще вспомните матч 50 летней давности ))) Кто это? Что это? Зачем это???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11