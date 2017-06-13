Стауче: «После поражения от «Зенита» понял, что самое главное – это психология»

Бывший вратарь «Спартака» Гинтарас Стауче вспомнил самый запоминающийся матч в карьере в составе красно-белых.

«Это была первая игра. Такое навсегда запоминается. Выходил на поле с чувством, что сейчас покажу все, что умею, и будет суперигра.

Вышло как раз наоборот! Попали «Зениту» – 0:2. После этого надо было недельку с собой побороться, потому что не понимал, почему в сборной играю, там все хорошо, стал чемпионом Европы… А вышел за «Спартак» – и ничего не получилось. Потом понял, что психология – это самое главное. Хотелось же все показать, а на самом деле надо было просто делать свое дело. И все.

Ушел из «Спартака», потому что поступило хорошее предложение и в клубе сказали, что надо ехать», – рассказал Стауче.

Напомним, что литовец выступал в составе «Спартака» с 1988 по 1994 год.