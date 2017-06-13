Агент: «Итальянские клубы не могут позволить себе купить Верратти»

Футбольный агент Донато ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, встретился с руководством французского клуба. Стороны обсудили перспективы итальянского игрока и ближайшее будущее.

«Сейчас складывается сложная ситуация, но мы переговорили о будущем Марко. Мы не обсуждали переход в какой-то конкретный клуб, «Барселону» или другой, мы говорили о перспективах в целом.

Я представляю интересы настоящего чемпиона, но чтобы быть чемпионом, необходимо побеждать. Если «ПСЖ» не хочет продавать Марко, несмотря на все предложения из Европы, мы задумаемся и о переезде в Италию. Откровенно говоря, это будет сложно, так как итальянские клубы не могут позволить купить себе такого дорогого игрока», – сказал ди Кампли.

В прошедшем сезоне Верратти сыграл за «ПСЖ» в 43 матчах. На его счету три гола и восемь результативных передач. Действующий контракт 24-летнего игрока с французами рассчитан до 2021 года.