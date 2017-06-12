«ПСЖ» заявил агенту Верратти, что не намерен отпускать игрока в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике сегодня провел встречу с агентом полузащитника Марко Верратти Донато Ди Кампли.

Представитель итальянца настаивает на том, что его клиент хочет покинуть Париж и перебраться в «Барселону». Со своей стороны, Энрике заявил, что 24-летний игрок не продается. Также он попытался заверить агента, что «ПСЖ» значительно усилится в летнее межсезонье, чтобы быть очень конкурентоспособным в следующем сезоне как на внутренней арене, так и в Европе. В ближайшие дни между сторонами запланирована новая встреча.

Нынешний контракт Верратти действует до июня 2021 года. В минувшей кампании хавбек 43 поединка, забил три гола и сделал восемь результативных передач.