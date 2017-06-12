Кононов заявил, что не верит в тренерский багаж

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился мнением о влиянии окружения на достижение успеха. По словам специалиста, игроку необходимо обладать достаточным мастерством, чтобы стать лидером.

«Я уже говорил, что не очень верю в багаж, который остается после тренера, человека. Это, знаете, когда меняется шеф-повар, кажется, все то, но вкус – совсем другой. Совсем необязательно, что хуже, но, другой. Мы не можем повторить чью-либо жизнь. Мне кажется, мировоззрение, которое складывается в силу нашего воспитания, образования, людей, которые на нас влияют и есть та индивидуальность, которую нельзя повторить. Это то, что отличает нас от других. Это то, что нельзя отнять, повторить или потерять. Это нельзя купить.

Помню, когда я приехал в «Краснодар», все казалось интересным, как нерешенная пока еще задача. Изучаешь людей, они – тебя. Очень важно, если не главное, кто тебя окружает. У этих людей есть свое мнение, взгляд на то, что они делают, что нужно делать. Да, все знают, что нужно делать, что касается футбола. Сложнее найти того, кто несет за это ответственность. Мне кажется, я даже уверен, что важно, чтобы рядом были люди, хорошо выполняющие свои обязанности. Если каждый делает максимально хорошо свою работу, это и складывается, как правило, во что-то серьезное.

Кстати, когда я был в «Челси», я заметил, что они культивируют качество быть хорошим исполнителем в детском футболе, потому что считают, что при всей одаренности, игрок не может состояться и стать лидером, не будучи хорошим исполнителем. Одним словом, хороший исполнитель – лидер. Лидер – хороший исполнитель», – написал Кононов на своей странице в Инстаграме.