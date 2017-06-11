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Игонин: «Данни ничем не уступает Снейдеру»

11 июня 2017, 23:01
6

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об уходе из петербургского клуба Данни и возможном приобретении на его позицию хавбека «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

– Вы заговорили о Данни. С чем вы связываете решение клуба не продлевать контракт с капитаном «Зенита»?

– Вариант только один: Данни играет на той позиции, на которой Манчини планирует нового футболиста.

– Снейдер?

– Не думаю, что Данни в чем-то уступает голландцу, тем более капитан «Зенита» раз за разом доказывал свою полезность команде. К тому же у Данни бойцовский характер – это значит, что в равных условиях он вполне мог бы выиграть конкуренцию у возрастного футболиста. Значит, речь идет о более молодом и перспективном исполнителе.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Данни Снейдер Уэсли
Комментарии (6)
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Garrincha58
1497212421
Снейдер это уже два три года как отрезанный ломоть толку с него как с козла молока
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Zenit-84
1497216077
Жаль Данни
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RedGreenHooligan
1497217465
данни по своему менталитету лидер на поле! он всегда вел за собой команду и полностью менял ход игры когда выходил со скамейки! Снайдер же таким качеством не отличается... Зенит очень многое потерял отпустив своего капитана
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zlobny_zenitos
1497219082
Хорошо бы не Снейдер...а Данни спасибо)
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Mahone
1497234466
Шыло на мыло
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RedWhiteFans2
1497246893
Данни лучший. Только за это можно сомневаться в компетенции Манчини и Фурсенко. И это все "ошибка Миллера".
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