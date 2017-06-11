Игонин: «Данни ничем не уступает Снейдеру»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об уходе из петербургского клуба Данни и возможном приобретении на его позицию хавбека «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

– Вы заговорили о Данни. С чем вы связываете решение клуба не продлевать контракт с капитаном «Зенита»?

– Вариант только один: Данни играет на той позиции, на которой Манчини планирует нового футболиста.

– Снейдер?

– Не думаю, что Данни в чем-то уступает голландцу, тем более капитан «Зенита» раз за разом доказывал свою полезность команде. К тому же у Данни бойцовский характер – это значит, что в равных условиях он вполне мог бы выиграть конкуренцию у возрастного футболиста. Значит, речь идет о более молодом и перспективном исполнителе.