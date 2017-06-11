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    Игонин: «Данни ничем не уступает Снейдеру»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об уходе из петербургского клуба Данни и возможном приобретении на его позицию хавбека «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

    Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним португальцем, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

    – Вы заговорили о Данни. С чем вы связываете решение клуба не продлевать контракт с капитаном «Зенита»?

    – Вариант только один: Данни играет на той позиции, на которой Манчини планирует нового футболиста.

    – Снейдер?

    – Не думаю, что Данни в чем-то уступает голландцу, тем более капитан «Зенита» раз за разом доказывал свою полезность команде. К тому же у Данни бойцовский характер – это значит, что в равных условиях он вполне мог бы выиграть конкуренцию у возрастного футболиста. Значит, речь идет о более молодом и перспективном исполнителе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.06.2017 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июня 2017, 08:54

      Данни лучший. Только за это можно сомневаться в компетенции Манчини и Фурсенко. И это все "ошибка Миллера".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 июня 2017, 05:27

      Шыло на мыло

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 12 июня 2017, 01:11

      Хорошо бы не Снейдер...а Данни спасибо)

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 июня 2017, 00:44

      данни по своему менталитету лидер на поле! он всегда вел за собой команду и полностью менял ход игры когда выходил со скамейки! Снайдер же таким качеством не отличается... Зенит очень многое потерял отпустив своего капитана

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 июня 2017, 00:21

      Жаль Данни

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 23:20

      Снейдер это уже два три года как отрезанный ломоть толку с него как с козла молока

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