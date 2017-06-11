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  • «Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести Маноласа и предложит контракт на 4 миллиона в год

«Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести Маноласа и предложит контракт на 4 миллиона в год

11 июня 2017, 14:23
11

Защитник «Ромы» Константинос Манолас во время летнего трансферного окна может перейти в «Зенит». По информации Radio Radio, петербургский клуб предпримет еще одну попытку заполучить 25-летнего грека и предложит контракт на 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что футболист отказал сине-бело-голубым и намерен остаться в римской команде.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас
Комментарии (11)
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acer2003
1497180439
Попытка не пытка, может и попробовать можно. Деньги решают все.Видать Манчини заинтересован очень
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Den Bull
1497180979
Защитников надо своих искать, а не легионеров.
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Вадим 1972
1497181781
Деньги тратить наши клубы умеют. Но если это точечное приобретение очень хорошего защитника, то почему бы и нет. Это лучше, чем пачками скупать второсортных иностранцев, потом продавать их дешевле чем купили. Парню 25 лет. И опыт уже есть и не старпёр ещё. Да и в Италии играл и именно играл, а не протирал штаны на скамейке запасных.
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hevbn 28
1497183458
Хотеть не вредно ,вредно не хотеть , продолжая эту логику можно сказать что Тосно сделал запрос в Барселону по приобретению Месси и ждет ответа , грек выглядит адекватным человеком , а если это так то он понимает, что те деньги которые может предложить Зенит ему могут предложить клубы из элитных чемпионатов и та же Рома может, да и вообще не кажется ,что Манолас готов ради денег навредить своей карьере. (надоело про это читать , уж лучше бы про Роналду и Месси писали по крайней мере веселее было бы)
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GROM_969
1497184565
Да да да...
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mutabor0992
1497185540
Да хоть 10 попыток.Если он адекват,то к таким как дЗюба,КокоРин и прочяя шелуха не поедет.Да еще и на бабки кинуть могут.Как цыгана.
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dok66
1497185598
Если человек не хочет , как его можно заставить работать ? Никак ! И зачем ?
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ARSteven89
1497192446
Ну честно, даже смех берёт))) По информации "Radio Radio"...
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