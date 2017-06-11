«Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести Маноласа и предложит контракт на 4 миллиона в год

Защитник «Ромы» Константинос Манолас во время летнего трансферного окна может перейти в «Зенит». По информации Radio Radio, петербургский клуб предпримет еще одну попытку заполучить 25-летнего грека и предложит контракт на 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что футболист отказал сине-бело-голубым и намерен остаться в римской команде.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.