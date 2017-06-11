Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести Маноласа и предложит контракт на 4 миллиона в год

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас во время летнего трансферного окна может перейти в «Зенит». По информации Radio Radio, петербургский клуб предпримет еще одну попытку заполучить 25-летнего грека и предложит контракт на 4 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что футболист отказал сине-бело-голубым и намерен остаться в римской команде.

    В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 июня 2017, 17:47

      Ну честно, даже смех берёт))) По информации "Radio Radio"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 15:53

      Если человек не хочет , как его можно заставить работать ? Никак ! И зачем ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > dok66 11 июня 2017, 17:12

      Помню, как Гарай не хотел в Зенит. Помню, здесь же вроде писали, что ему жена угрожала разводом в случае перехода в Зенит. Потом же все улыбались и играл он выкладываясь) так что вот так..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 июня 2017, 15:52

      Да хоть 10 попыток.Если он адекват,то к таким как дЗюба,КокоРин и прочяя шелуха не поедет.Да еще и на бабки кинуть могут.Как цыгана.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      GROM_969 11 июня 2017, 15:36

      Да да да...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июня 2017, 15:17

      Хотеть не вредно ,вредно не хотеть , продолжая эту логику можно сказать что Тосно сделал запрос в Барселону по приобретению Месси и ждет ответа , грек выглядит адекватным человеком , а если это так то он понимает, что те деньги которые может предложить Зенит ему могут предложить клубы из элитных чемпионатов и та же Рома может, да и вообще не кажется ,что Манолас готов ради денег навредить своей карьере. (надоело про это читать , уж лучше бы про Роналду и Месси писали по крайней мере веселее было бы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 14:49

      Деньги тратить наши клубы умеют.
      Но если это точечное приобретение очень хорошего защитника, то почему бы и нет. Это лучше, чем пачками скупать второсортных иностранцев, потом продавать их дешевле чем купили.
      Парню 25 лет. И опыт уже есть и не старпёр ещё. Да и в Италии играл и именно играл, а не протирал штаны на скамейке запасных.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Вадим 1972 11 июня 2017, 14:57

      особенно когда не свои деньги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 июня 2017, 14:36

      Защитников надо своих искать, а не легионеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Den Bull 11 июня 2017, 14:45

      Где их искать ?)))Надо воспитывать ,а не искать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 14:27

      Попытка не пытка, может и попробовать можно. Деньги решают все.Видать Манчини заинтересован очень

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11