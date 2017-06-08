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    Источник: Манолас отказался переходить из «Ромы» в «Зенит»

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался от предложения «Зенита» перейти в петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации FC Inter News, 25-летний грек не планирует менять клубную прописку в ближайшее время.

    Отметим, что действующее соглашение футболиста с римлянами рассчитано до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 18:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 июня 2017, 10:02

      Инфо от новостей Интера и источник Бомбардир)))) Очень про Рому и Зенит)

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 июня 2017, 21:05

      Правильно и сделал, зачем ему клуб России.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2017, 20:52

      Жаль, хороший игрок.
      Ну по крайней мере начали интересоваться игроками высокого уровня, это уже хорошая новость.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Обер-КанцлерЪ 8 июня 2017, 21:03

      В самом деле. Такое ощущение, что предыдущая селекционная компания была составлена по " просьбам трудящихся", понабрали не пойми кого, а сейчас и не знают с чего начать уборку казармы.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 8 июня 2017, 19:52

      Помнится у нас португальское динамо играло теперь зенит итальянским хотят сделать

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > minaev23 8 июня 2017, 19:56

      Уже был при Спалети

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 июня 2017, 19:14

      придется ришито оставлять

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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 19:10

      А был ли малчик ?

      1
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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, 8 июня 2017, 19:08

      Зашкварится не хочет,а то потом только в Китай или в Собес.

      6
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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, > Полная Канистра 8 июня 2017, 19:15

      Ты Полная Канистра Дерьма,ты чо себе позволяешь???

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Сивый Мерин, 8 июня 2017, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не страшно, а я тебя в минусы загоню. только высунься, мамонт херов.

      -6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 18:53

      Для того чтобы Костас перешел из Ромы ,которая как никак борется за Скудетто в серии А и играет в ЛЧ, в Зенит , который не играет в ЛЧ ,для этого нужно чтобы он всего лишь просто сошел с ума и все.И то в случае сумасшествия он скорее в Китай отправится (по моему Манолас один из лучших защитников своего поколения ).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 18:53

      он что ненормальный?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июня 2017, 18:45

      Ща будет новость от зины, что им и не интересовались )))))

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