Источник: Манолас отказался переходить из «Ромы» в «Зенит»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался от предложения «Зенита» перейти в петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации FC Inter News, 25-летний грек не планирует менять клубную прописку в ближайшее время.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с римлянами рассчитано до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.