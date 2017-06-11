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    Якупович: «Что знаю о Слуцком? Он любит выигрывать трофеи»

    Вратарь «Халл Сити» Элдин Якупович отметил, что почти ничего не знает о новом главном тренере Леониде Слуцком. Отечественный специалист уже со следующей недели приступает к своим обязанностям в английском клубе.

    «Общался ли со Слуцким? После назначения – нет. Хотя в 2011 году пересеклись с ним в Греции, когда я выступал за «Арис». Мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге Европы, но в заявку я не попал, поэтому смотрел за матчем с трибун. Там же я встретил Слуцкого – его ЦСКА спустя пару дней играл в Салониках с ПАОК. Ну, мы обменялись парой фраз: «привет», «как дела». Ничего особенного.

    Что знаю о нем? Что он любит выигрывать трофеи. Кроме этого – почти ничего», – заявил голкипер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 июня 2017, 10:53

      Интересно, есть ли в мире хоть один спортсмен или тренер, который НЕ любит выигрывать трофеи???

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > la verdad 11 июня 2017, 11:37

      Я бы ответил тебе, но шутки про Кокорина уже приелись.

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