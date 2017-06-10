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    Тошич: «Хочу остаться в ЦСКА, но многое зависит от желания клуба»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о ситуации с продлением контракта с армейцами. Действующее соглашение серба истекает 30 июня.

    «Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной.

    Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА, но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем.

    Действительно ли у меня есть предложения из Азии? Я об этом ничего не знаю», – сказал Тошич.

    Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. В минувшем хавбек провел 29 поединков, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    10.06.2017 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Shinobi 10 июня 2017, 22:35

      отбегал свое, пора ему уйти.

      0
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 10 июня 2017, 21:02

      Очень бы хотелось, чтобы Зоран остался в команде! Он очень полезный игрок, забивающий важные мячи! Чего стоит только его гол в ворота "Локомотива" пару лет назад, который даровал ЦСКА чемпионство!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 10 июня 2017, 19:48

      ...Должен остаться...., моё мнение....

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