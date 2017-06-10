Тошич: «Хочу остаться в ЦСКА, но многое зависит от желания клуба»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о ситуации с продлением контракта с армейцами. Действующее соглашение серба истекает 30 июня.

«Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной.

Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА, но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем.

Действительно ли у меня есть предложения из Азии? Я об этом ничего не знаю», – сказал Тошич.

Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. В минувшем хавбек провел 29 поединков, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.