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    «Вердер» подтвердил уход Гнабри

    Полузащитник Серж Гнабри покидает бременский «Вердер». На данный момент не известно в каком клубе он продолжит выступление.

    «Серж сказал нам после года игры за «Вердер», что все было отлично. Но он хотел бы сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере.

    Нам заплатят за него сумму трансферной компенсации, и в конце текущего месяца он покинет «Вердер», – рассказал спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

    Напомним, что Гнабри перешел в «Вердер» из «Арсенала» прошлым летом. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. За это время он провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 11 голов и отдал один результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Goal.com

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    09.06.2017 11:17
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