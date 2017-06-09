«Вердер» подтвердил уход Гнабри

Полузащитник Серж Гнабри покидает бременский «Вердер». На данный момент не известно в каком клубе он продолжит выступление.

«Серж сказал нам после года игры за «Вердер», что все было отлично. Но он хотел бы сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере.

Нам заплатят за него сумму трансферной компенсации, и в конце текущего месяца он покинет «Вердер», – рассказал спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

Напомним, что Гнабри перешел в «Вердер» из «Арсенала» прошлым летом. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. За это время он провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 11 голов и отдал один результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.